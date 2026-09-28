Antalya Havalimanı'ndan İsviçre'nin Zürih kentine gitmeye hazırlanan SunExpress uçağı, kalkış öncesi yaşanan sağlık sorunu nedeniyle park pozisyonuna geri döndü. TC-SOA tescilli Boeing 737 tipi uçaktaki sefer, uçuş ekibinin değişmesinin ardından yaklaşık 40 dakikalık gecikmeyle gerçekleştirildi.

Hava Sosyal Medya'nın aktardığı bilgilere göre, XQ120 sefer sayılı uçak kalkış için pist başına doğru ilerlediği sırada kabin amiri dengesini kaybederek düştü. Uçuş ekibinde yaşanan bu gelişme üzerine kokpit ekibi, güvenlik prosedürleri gereği kalkışı iptal ederek uçağı yeniden park alanına yanaştırdı.

UÇUŞ YENİ EKİPLE TAMAMLANDI

Sağlık problemi yaşayan kabin amiri uçuş görevinden alınarak gerekli kontrollerinin yapılması için uçaktan ayrıldı. Uçuşun planlanan rotasında devam edebilmesi için hava yolunun operasyon merkezi tarafından yerine acil olarak başka bir kabin amiri görevlendirildi. Yaklaşık 40 dakikalık bekleyişin ardından yeni ekiple tekrar pist başına ilerleyen uçak, Zürih seferine başladı.

KABİN EKİBİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Sivil havacılık prosedürlerine göre, uçak içi acil durum yönetiminden sorumlu olan kabin amirlerinin tam sağlıklı durumda olması uçuş güvenliği için zorunluluk taşıyor. Herhangi bir sağlık sorunu veya kaza durumunda, yolcu güvenliğini ve tahliye kapasitesini riske atmamak adına uçağın taksi yapıyor olmasına bakılmaksızın park alanına dönülerek ekip değişikliği yapılması standart bir güvenlik uygulaması olarak uygulanıyor.