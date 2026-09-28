Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahipleri için tedarik edilen 400 ton patatesin dağıtılmaması üzerine başlatılan hukuki süreç, üst düzey bürokratik değişikliklere neden oldu. Sözcü'nün aktardığına göre, yolsuzluk iddialarını araştıran soruşturma kapsamında ilçe kaymakamı ve cumhuriyet başsavcısı farklı bölgelere atandı.

İlçedeki 123 mahalleye ulaştırılması planlanan tarım ürünlerinin vatandaşlara teslim edilmemesi, muhtarların şikayetiyle adli makamlara taşındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat neticesinde, Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M.İ. ile vakıf memuru S.T. yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE BÜROKRATİK GERİLİM

Adli işlemlerin derinleşmesiyle birlikte Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında idari anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. İki üst düzey yetkilinin karşı karşıya gelmesi, kurumlar arası işleyişe yansıyarak bakanlıkların sürece müdahil olmasına zemin hazırladı.

ATAMALAR VE BELİRSİZLİĞİN SÜRMESİ

Yaşanan gerilimin ardından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Recep Hasar'ı Giresun'a görevlendirirken, Adalet Bakanlığı Başsavcı Emrah Yaşar'ı Diyarbakır merkeze atadı. Aynı süreçte Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş'ın da komisyon başkanlığı yetkisi sonlandırıldı. İhtiyaç sahiplerine ulaşmayan 400 ton patatesin güncel durumu ve akıbeti hakkındaki idari belirsizlik ise halen devam ediyor.