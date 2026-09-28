ÇILGIN Sayısal Loto’da haftanın ilk çekilişinin sonuçları belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahiplerinin merakla beklediği kazandıran numaralar açıklandı.
KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Saat 21.30’da gerçekleştirilen 28 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:
1 - 23 - 57 - 66 - 88 - 90
Joker: 3
SüperStar: 10
Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından oynadıkları numaraları Milli Piyango Online’ın sonuç sorgulama ekranından kontrol edebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?
Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1’den 90’a kadar olan numaralar arasından 6 numara seçiyor. Oyuncular numaralarını kendileri belirleyebildiği gibi rastgele sayı seçeneğini kullanarak kolonlarını sistem üzerinden de oluşturabiliyor.
Çekiliş sonucunda belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kuponlar büyük ikramiye kategorisinde yer alıyor.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?
28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor. Kupon sahipleri sonuç ekranından kolonlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.