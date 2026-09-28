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28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor. Kupon sahipleri sonuç ekranından kolonlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Çekiliş sonucunda belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kuponlar büyük ikramiye kategorisinde yer alıyor.

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1’den 90’a kadar olan numaralar arasından 6 numara seçiyor. Oyuncular numaralarını kendileri belirleyebildiği gibi rastgele sayı seçeneğini kullanarak kolonlarını sistem üzerinden de oluşturabiliyor.

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Saat 21.30’da gerçekleştirilen 28 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:

ÇILGIN Sayısal Loto’da haftanın ilk çekilişinin sonuçları belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahiplerinin merakla beklediği kazandıran numaralar açıklandı.

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