Yarım altın fiyatı 6 Nisan 2026 itibarıyla alışta 21.719,00 TL, satışta 22.288,32 TL seviyesinde. 5 Nisan 2026 kapanışına göre yarım altın satış fiyatı 758,68 TL geriledi; düşüş oranı yaklaşık %3,29.

Alanya’da hem yatırım amaçlı alım yapanlar hem de düğün-hediyelik için altın tercih edenler, “yarım altın bugün ne kadar” sorusunun yanıtını bu düşüşle birlikte daha sık arıyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR 6 NİSAN 2026

Yarım altın bugün alış 21.719,00 TL, satış 22.288,32 TL olarak görülüyor. Bu rakamlar 6 Nisan 2026 tarihli güncel piyasa verilerine göre şekillenmiş durumda.

“Yarım altın fiyatı bugün kaç TL” aramasını yapanlar için kritik nokta, işlemin alış mı satış mı olduğuna göre fiyatın değişmesi. Evdeki yarım altını bozdurmak isteyenle, yeni alım yapacak kişinin karşılaşacağı fiyat aynı olmuyor.

YARIM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI NEDEN FARKLI

Yarım altın alış fiyatı 21.719,00 TL iken satış fiyatı 22.288,32 TL. Aradaki fark, piyasadaki makasın (alış-satış aralığının) gün içi risk, likidite ve maliyetlere göre açılıp daralmasından kaynaklanıyor.

Alanya’da özellikle Kapalıçarşı benzeri yoğun hatlarda ve turizm sezonuna yaklaşırken vitrin fiyatlarının daha “temkinli” yazıldığı günler görülebiliyor. Bu yüzden “yarım altın alış satış fiyatı” araması yapanların, işlem yapmadan önce güncel rakamı netleştirmesi önemli.

YARIM ALTIN DÜŞTÜ MÜ, DÜNE GÖRE NE KADAR AZALDI

Evet, yarım altın bugün düne göre düştü. 5 Nisan 2026’da yarım altın satış fiyatı 23.047,00 TL iken 6 Nisan 2026’da 22.288,32 TL’ye indi.

Bu, 758,68 TL’lik düşüş ve yaklaşık %3,29’luk azalma anlamına geliyor. Alanya’da “yarım altın düştü mü” diye soranların temel nedeni de bu sert günlük hareket.

YARIM ALTINDA SON 1 HAFTALIK TREND NASIL

Son bir haftada (30 Mart - 6 Nisan 2026) yarım altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trend izleniyor. Örnek olarak 1 Nisan 2026’da yarım altın satış fiyatı 21.983,84 TL seviyesindeydi.

Bugünkü satış fiyatı 22.288,32 TL olsa da, haftalık bant içinde dalgalanmanın aşağı eğilimli olduğu konuşuluyor. Bu tablo, “yarım altın son 1 hafta” takibi yapan yatırımcıların kısa vadeli kararlarını daha dikkatli vermesine yol açıyor.

YARIM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR, FİYATI NE ETKİLİYOR

Yarım altın fiyatını etkileyen başlıklardan biri ABD’den gelen güçlü istihdam verileri. Bu veriler dolar endeksini yükselterek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Diğer tarafta jeopolitik gelişmeler ve Orta Doğu’da patlak veren savaşlar ile yükselen petrol fiyatları da piyasada yönü etkileyen faktörler arasında sayılıyor. Alanya’da turizm gelirleri ve sezon beklentisi konuşulurken, küresel risk iştahındaki değişim altın talebine de yansıyabiliyor.

ALANYA’DA YARIM ALTIN YATIRIM ARACI OLARAK MANTIKLI MI

Yarım altın, Türkiye’de “hem birikim hem de gerektiğinde nakde dönüş” aracı olarak görülen geleneksel ürünlerden biri. Alanya’da da özellikle aile birikimlerinde ve hediye kültüründe yarım altın tercihinin güçlü kaldığı biliniyor.

Ancak bugünkü gibi %3,29’luk günlük düşüşler, kısa vadede al-sat yapanlar için riskin yüksek olabildiğini hatırlatıyor. “Yarım altın yatırım aracı mı” sorusuna yanıt arayanlar açısından temel mesele, alımın vadesi ve nakit ihtiyacının zamanı.

YARIM ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yarım altın alırken ilk kontrol edilmesi gereken şey, işlemin satış fiyatından yapılacağı gerçeği. Bugün için bu rakam 22.288,32 TL.

İkinci konu, alış-satış farkının gün içinde değişebilmesi. Bu nedenle Alanya’da yarım altın almayı düşünenlerin, aynı gün içinde bile fiyatı yeniden kontrol etmesi ve “yarım altın fiyatı bugün canlı” takibi yapması işin doğası gereği.

Alım yapmadan önce “yarım altın alış 21.719,00 TL, satış 22.288,32 TL” ayrımını netleştir

Kısa vadeli dalgalanmaya karşı bütçeyi zorlamadan hareket et

Bozdurma ihtimali yakınsa, makasın etkisini hesaba kat

ALANYA’DA BOZDURMAK İSTEYENLER İÇİN: ALIŞ FİYATI NE ANLAMA GELİYOR

Elindeki yarım altını bozduracak kişi için belirleyici olan fiyat alış fiyatı; bugün 21.719,00 TL. Bu rakam, “yarım altın bozdurma fiyatı bugün” diye arayanların pratikte karşılaşacağı seviyeyi anlatıyor.

Alanya’da günlük harcamalar, kira, sezon öncesi iş hazırlıkları derken nakit ihtiyacı artabiliyor. Böyle dönemlerde bozdurma kararı alınırken, düne göre 758,68 TL’lik düşüşün yarattığı fırsat-maliyet de ister istemez masaya geliyor.

YARIM ALTINDA KISA VADE Mİ UZUN VADE Mİ DAHA ÖNEMLİ

Yarım altın gibi geleneksel ürünlerde kısa vadeli fiyat hareketleri sert olabiliyor; bugünkü %3,29’luk düşüş bunun örneği. Bu yüzden “yarım altın alınır mı” sorusuna tek cümlelik yanıt vermek zor.

Alanya’da turizm gelirleriyle dönemsel nakit akışı yaşayan esnafın ya da düzenli birikim yapan ailelerin yaklaşımı farklı olabiliyor. Kimi düzenli alım yapıp dalgalanmayı dağıtmayı seçiyor, kimi tek seferde alıp uzun vadede tutmayı.

YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN ALANYA’DA NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR

Yarım altın, Alanya’da hem yatırım hem de sosyal hayatın bir parçası olduğu için fiyat hareketi hızlı yayılıyor. Bugün satışın 22.288,32 TL’ye gerilemesi, düne göre 758,68 TL’lik düşüşle birlikte doğal olarak gündeme oturdu.

Özetle, “yarım altın fiyatı 6 Nisan 2026” araması yapanlar için tablo net: Alış 21.719,00 TL, satış 22.288,32 TL ve düne göre yaklaşık %3,29 düşüş var. Geri kalanı ise kişinin ihtiyacına, vadesine ve risk iştahına bağlı.