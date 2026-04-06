Gram altın bugün 6.639,90 TL satış ve 6.638,98 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. 6 Nisan 2026 itibarıyla gram altın dünkü kapanışa göre düşüşte; 5 Nisan 2026’da 6.704,43 TL olan satış fiyatı yüzde 0,97 gerileyerek 6.639,90 TL’ye indi.

Alanya’da gram altın fiyatı bugün özellikle düğün hazırlığı yapanlar, birikimini altınla tutanlar ve turizm sezonu öncesi nakit planı yapan esnaf tarafından yakından izleniyor. Fiyatın kısa sürede yön değiştirebilmesi, “gram altın fiyatı bugün kaç TL” aramasını da her sabah ilk sıralara taşıyor.

Piyasa ekranında görünen fiyat ile gün içindeki anlık hareket aynı şey olmayabiliyor. Yine de günün referans seviyesi olarak 6.638,98 TL alış ve 6.639,90 TL satış rakamları, Alanya’da karar verme sürecinin temelini oluşturuyor.

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL

Gram altın bugün satışta 6.639,90 TL, alışta 6.638,98 TL seviyesinde. Bu seviye, 5 Nisan 2026 kapanışına göre düşüşe işaret ediyor.

Dünkü kapanış satış fiyatı 6.704,43 TL idi ve bugün 6.639,90 TL’ye geriledi. Aradaki fark, gram altında günlük bazda yüzde 0,97’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Alanya’da vatandaşın en çok sorduğu soru şu: “Gram altın düşüyor mu, yükseliyor mu?” Bugünkü veriye göre yanıt net; düşüş yönü ağır basıyor.

GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR

6 Nisan 2026 gram altın alış fiyatı 6.638,98 TL, satış fiyatı 6.639,90 TL. Aradaki fark küçük görünse de, özellikle yüksek tutarlı alım-satım yapanlarda toplam maliyeti etkileyebiliyor.

Alanya’da kuyumcu vitrininde görülen etiket ile finans ekranındaki “canlı gram altın” arasında gün içinde fark oluşabildiği konuşuluyor. Bu farkın nedeni çoğu zaman anlık oynaklık ve işlem maliyetleri; fakat bugün için temel referans rakamlar değişmiyor.

DÜNE GÖRE GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ

Gram altın, 5 Nisan 2026’daki 6.704,43 TL satış seviyesinden 6 Nisan 2026’da 6.639,90 TL’ye geriledi; değişim yönü düşüş ve oranı yüzde 0,97. Bu geri çekilme, altın piyasasında kısa vadeli dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor.

Güncel haber akışında altın fiyatlarını etkileyen başlıklar arasında jeopolitik riskler öne çıkıyor. Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizlik, bazı günler güvenli liman talebini artırırken bazı günler sert dalgalanmalara neden olabiliyor.

Diğer yandan ABD-İran gerilimi ve yüksek seyreden petrol fiyatları da altın üzerinde baskı oluşturabilen unsurlar arasında sayılıyor. Bu tür başlıklar, gram altın TL fiyatının gün içinde yönünü sık sık değiştirmesine zemin hazırlıyor.

ONS ALTIN GRAM ALTINI NASIL ETKİLİYOR

Ons altın, küresel altın fiyatlamasının temel referanslarından biri olduğu için gram altın fiyatı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Ons tarafındaki hareketler, TL bazlı gram altın fiyatına da dalga dalga yansıyabiliyor.

Alanya’da yatırımcıların bir kısmı yalnızca “gram altın kaç TL” sorusuna bakmakla yetinmiyor; ons altın tarafındaki haber akışını da izliyor. Çünkü ons hareketi hızlandığında gram altının ekranda aynı hızla tepki verdiği günler yaşanabiliyor.

Burada kritik nokta şu: Gram altın fiyatı tek bir etkene bağlı değil. Ons altınla birlikte küresel risk algısı gibi başlıklar da aynı anda fiyatlamaya giriyor.

SON 1 HAFTADA GRAM ALTIN TRENDİ

Son bir haftalık görünümde gram altında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Veriler, 5 Nisan 2026’da 6.704,43 TL olan satış fiyatının 6 Nisan 2026’da 6.639,90 TL’ye gerilediğini gösteriyor.

Bu tablo Alanya’da özellikle “gram altın fiyatı bugün kaç TL 6 Nisan 2026” şeklinde arama yapanların, kısa vadede temkinli bir piyasayla karşı karşıya olduğunu anlatıyor. Fiyatın yönü aşağı olsa da, jeopolitik başlıklar nedeniyle oynaklık ihtimali masadan kalkmıyor.

Bazı günler düşüş, alım fırsatı olarak görülüyor; bazı günler ise “daha da iner mi” endişesiyle beklemeye dönüyor. Bu kararsızlık, altın piyasasının doğasında var.

ALANYA’DA GRAM ALTIN FİYATI NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR

Alanya turizm kenti olduğu için gelir-gider dengesi mevsimsellikten etkileniyor ve birikim tercihlerinde altının yeri güçlü kalıyor. Gram altın, küçük tutarlarla alım yapılabildiği için yerelde en çok takip edilen altın göstergelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Turizm sezonu yaklaşırken bazı işletmeler nakit akışını daha sık kontrol ediyor; bu da “gram altın canlı” takibini artırıyor. Ev ekonomisinde ise altın, hem birikim hem de gerektiğinde bozdurulabilir bir güvence olarak görülüyor.

GRAM ALTINDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK BAŞLIKLAR

Gram altın bugün 6.639,90 TL satış seviyesinde ve dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 düşüşte. Gün içi hareketlerde, jeopolitik risklere dair haber akışı fiyat üzerinde etkili olabiliyor.

Alanya’daki yatırımcı ve vatandaş için pratik takip noktaları şunlar:

Gram altın alış fiyatı: 6.638,98 TL -

Gram altın satış fiyatı: 6.639,90 TL - Dünkü kapanış satış fiyatı (5 Nisan 2026): 6.704,43 TL - Günlük değişim yönü ve oranı: Düşüş, %0,97 Bu veriler, “gram altın fiyatı bugün kaç TL” sorusuna net yanıt verirken, günün genel resmini de çiziyor. Altın fiyatları hızlı değişebildiği için, işlem yapmadan önce güvenilir finans ekranlarından anlık kontrol alışkanlığı Alanya’da da giderek yaygınlaşıyor.