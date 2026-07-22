Depozito İade Sistemi'nde (DOA) artan ilgi ve oluşan kuyruklar sonrası yeni bir düzenlemeye gidildi. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların çuvallarla getirdiği yüksek miktardaki ambalajlar için Sayma ve Doğrulama Merkezleri devreye alındı.

Yeni uygulamayla birlikte, toplu iade merkezlerine teslim edilen şişe başına ödenecek tutar 50 kuruş olarak belirlendi. Mevcut DOA makinelerinden yapılan bireysel iadelerde ise günlük 200 ambalaj sınırına kadar 1 lira teşvik bedeli ödenmeye devam edecek.

TOPLU İADELERDE NEDEN FİYAT DÜŞTÜ?

Yaklaşık 20 gün önce başlayan ve günlük ortalama 2 milyon pet şişenin iade edildiği sistemde, uzun kuyrukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜÇA

Başkanı Nurullah Öztürk, yüksek hacimli iadelerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla bu merkezleri vatandaşlara yeni bir kanal olarak sunduklarını bildirdi.

VATANDAŞLAR SÜRECİ NASIL YÖNETMELİ?

Tüketicilerin iade bedelinden kayıp yaşamaması için günlük 200 adetlik sınırı aşmadan standart makinelere yönelmesi önem taşıyor. Yüksek miktarda ambalajı olan ve beklemek istemeyen vatandaşlar ise kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı bilgilerine DOA Mobil Uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden ulaşabilecek.