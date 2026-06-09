Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atarak içtihat metnini Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan yeni karara göre, işçilerin kullandığı yıllık izin sürelerine denk gelen hafta tatili ile resmi ve genel tatil günleri, toplam izin hakkından kesinlikle eksiltilemeyecek. Bu gelişme, tatil günlerinin izne dahil edilmesiyle yaşanan hak kayıplarının önüne geçmek adına önemli bir hukuki dayanak oluşturdu.

Resmi Gazete detaylarına yansıyan emsal dava dosyasında, bir işçinin yasal olarak 28 günlük yıllık izin hakkı bulunduğu belirtildi. Ancak işverenin, işçinin kullandığı izin dönemlerine rastlayan 4 günlük hafta tatilini de bu yasal süreye dahil ettiği saptandı. Yargıtay heyeti, bu hatalı uygulama nedeniyle işçinin fiilen sadece 24 gün yıllık izin kullandığına hükmetti. Böylece geriye kalan 4 günlük sürenin işçi lehine kullanılmamış izin alacağı olduğuna karar verildi.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENDE

Yüksek mahkemenin karar gerekçesinde, çalışanların yıllık izinlerini kullandığını ispatlama yükümlülüğünün tamamen işveren tarafına ait olduğu aktarıldı. İşverenlerin, işçilerin izin tarihlerini ve sürelerini mutlaka ıslak imzalı veya yasal geçerliliği olan yazılı belgelerle kanıtlaması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, kullanılmayan yıllık izin ücretinin mahkeme yoluyla talep edilebilmesi için mevcut iş sözleşmesinin fiilen sona ermiş olması şartı da kararda açıkça hatırlatıldı. Çalışırken kullanılmayan izinlerin ücretinin talep edilemeyeceği kuralı mahkemece bir kez daha teyit edilmiş oldu.

ÇALIŞANLAR İZİN HESAPLAMASINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Alınan bu karar, işçi ve işveren arasındaki izin uyuşmazlıklarında net bir sınır çizerek uygulamadaki kafa karışıklığını gideriyor. İş hukuku çerçevesinde çalışanların, iş yerlerinde kendilerine sunulan yıllık izin talep formlarını imzalarken hafta tatilleri ve resmi bayramların izin günlerinden haksız yere düşülüp düşülmediğini dikkatle kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. İş sözleşmesi herhangi bir nedenle feshedilen çalışanlar, geçmişe dönük kullanılmamış izin ücretlerini hesaplarken araya giren pazar günleri ve resmi tatilleri de dikkate alarak arabulucu veya iş mahkemeleri aracılığıyla yasal haklarını eksiksiz şekilde arayabilecek.