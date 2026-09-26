Kanada’da Müslüman toplumuna ait eğitim kurumlarını hedef alan tehdit mesajları güvenlik endişesine yol açtı. Kanada Müslüman Birliği (MAC), Ontario, Britanya Kolumbiyası ve Quebec eyaletlerinde faaliyet gösteren 9 okuluna 24 saat içinde aynı içerikte anonim bir e-posta gönderildiğini açıkladı. “Citizen Vigilante” imzasını taşıyan mesajda Müslümanlara yönelik şiddet tehdidinde bulunulurken, Kanada’nın “İslam’dan arındırılacağı” yönünde ifadeler kullanıldı.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

MAC Sözcüsü Nabil Sultan, tehditlerin doğrudan eğitim kurumlarını hedef alması nedeniyle öğrencilerin güvenliği konusunda ilave önlemlere başvurduklarını bildirdi. Sultan, kurumun geçmişte de İslamofobik ve tehdit içerikli mesajlarla karşılaştığını ancak okulların bu kadar açık biçimde hedef alınmasının farklı bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. MAC, gelişmelerin ardından okullarda ücretli özel güvenlik görevlileri görevlendirdi.

Tehdit mesajlarının birden fazla eyaletteki okula kısa süre içinde gönderilmesi, soruşturmanın farklı yerel polis teşkilatlarının koordinasyonunu gerektiren bir boyut kazanmasına neden oldu. İlgili bölgelerdeki polis birimleri, olayın nefret saiki taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Ontario’da İslami kurumların çevresindeki devriyeler artırılırken, Ottawa polisi de tehdit mesajlarının ulaştığı bölgelerde güvenlik tedbirlerini güçlendirdi. Yetkililer, şu aşamada belirli ve yakın bir saldırı tehdidine ilişkin bulgu bulunmadığını bildirdi.

TEHDİT E-POSTALARINDA SORUŞTURMA NASIL İŞLİYOR?

Bu tür vakalarda güvenlik birimleri yalnızca mesajın içeriğini değil, elektronik iletim bilgilerinin ve farklı kurumlara gönderilen mesajların birbiriyle bağlantısını da inceleyebiliyor. Tehdit alan kurumların e-postaları silmeden saklaması, mesajın başlık ve gönderici bilgilerinin korunması ve mümkün olan en kısa sürede polise bildirim yapılması soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşıyor. Emniyet birimleri ayrıca tehdidin belirli bir kişi veya mekâna yönelik olup olmadığını değerlendirerek devriye, özel güvenlik ve erişim kontrolü gibi tedbirlerin seviyesini belirleyebiliyor.

BAKANDAN TEPKİ: BU TEHDİTLER KABUL EDİLEMEZ

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Gary Anandasangaree de olayın ardından yaptığı açıklamada çocukların güvenli bir ortamda eğitim görme hakkına vurgu yaptı. Anandasangaree, ailelerin çocuklarını okula gönderirken kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini belirterek söz konusu tehditlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Olayın farklı eyaletlerdeki eğitim kurumlarına ulaşması, Kanada’da dini topluluklara yönelik güvenlik önlemleri ve nefret suçlarıyla mücadele konusunu yeniden gündeme taşıdı.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NEFRET SUÇLARINDA ARTIŞ

Kanada İstatistik Kurumunun polis kayıtlarına dayanan son verileri, Müslümanları hedef alan nefret suçlarında son yıllarda belirgin bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor. Polise bildirilen ve Müslümanlara yönelik olduğu değerlendirilen nefret suçu sayısı 2020’de 84 iken 2024’te 229’a çıktı. Böylece dört yıllık dönemde artış yüzde 170’in üzerine ulaştı. Aynı resmi veriler, Kanada genelinde polise bildirilen toplam nefret suçu sayısının da 2024 yılında 4 bin 882’ye ulaştığını gösteriyor.

RESMİ VERİLER GERÇEK TABLONUN TAMAMINI GÖSTERMEYEBİLİR

Kanada makamlarının yayımladığı istatistikler, polis tarafından kayda alınan ve doğrulanmış ya da şüpheli nefret suçu olarak değerlendirilen olayları kapsıyor. Bu nedenle yetkililere hiç bildirilmeyen vakalar istatistiklere yansımıyor. Uzmanların ve güvenlik kurumlarının yaklaşımında, tehdit veya nefret içerikli mesajlarla karşılaşan kişilerin olayları belgeleyerek güvenlik birimlerine bildirmesi hem olası risklerin değerlendirilmesi hem de benzer olaylar arasında bağlantı kurulabilmesi açısından önem taşıyor.

SORUŞTURMA FARKLI EYALETLERDE SÜRÜYOR

Ontario, Britanya Kolumbiyası ve Quebec’teki okullara gönderilen mesajların aynı kaynaktan gelip gelmediği ve mesajları gönderen kişi ya da kişilerin kimliği soruşturmanın temel başlıkları arasında bulunuyor. Polis birimlerinin incelemeleri sürerken okullardaki güvenlik tedbirlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer ve okul yönetimleri, öğrencilerin günlük eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğunca güvenli biçimde sürdürülebilmesi için gelişmeleri yakından takip ediyor.