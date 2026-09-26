Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ileri derece işitme kayıplı Eylül Kızılkaya ve Aybars Avcı, halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant operasyonu sayesinde yaşıtlarıyla aynı iletişim seviyesine ulaştı.

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Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle yapılan açıklamalara göre, erken tanı ve doğru müdahale çocukların hayatını tamamen değiştirdi.

Yaklaşık 1,5 yaşında işitme kaybı tespit edilen Eylül ile benzer süreçlerden geçen Aybars'ın ameliyatlarını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya gerçekleştirdi. Hastaların ameliyat sonrası aldıkları özel eğitim ve rehabilitasyon desteği, konuşma becerilerinin hızla gelişmesini sağladı.

ERKEN MÜDAHALE FARKI YARATIYOR

İleri derece işitme kayıplarının bebeklik döneminde saptanabildiğini aktaran Prof. Dr. Çetinkaya, Eylül'ün ilk muayenesinde her iki kulakta tam işitme kaybı bulunduğunu ve dışarıdan takılan klasik cihazların işe yaramadığını bildirdi. Çetinkaya'nın aktardığına göre, 2 yaşına gelmeden her iki kulağa uygulanan biyonik kulak ameliyatı sayesinde Eylül, yaşıtlarıyla arasındaki farkı yüzde 95 oranında kapattı. Her bin doğumdan birinde benzer işitme kayıpları görülebildiğini belirten uzmanlar, geç kalınması halinde çocukların sadece işitme değil, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin de sekteye uğradığını vurguluyor.

BİYONİK KULAK SGK KAPSAMINDA MI?

Türkiye'de yaklaşık 30, dünyada ise 40 yıldır uygulanan koklear implant yöntemi, işitme sinirlerini elektriksel olarak uyararak sesin beyne iletilmesini sağlıyor. Aileler için en önemli pratik detaylardan biri ise bu yüksek maliyetli operasyonun devlet destekli olması. Gerekli tıbbi koşullar sağlandığı takdirde, ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Uzmanlar, ailelerin maddi kaygılarla süreci ertelememesi ve vakit kaybetmeden tam teşekküllü kamu hastanelerine başvurması gerektiğinin altını çiziyor. Cihaz kullanan çocuklar, uygun ekipmanlarla yüzme veya atletizm gibi birçok spor dalıyla da rahatlıkla ilgilenebiliyor.

AİLELERİN ZORLU SÜRECİ MUTLU BİTTİ

Kızının durumunu 1 yaşında öğrendiklerini anlatan baba Nevzat Kızılkaya, teşhis ilk konulduğunda eşinin 'Büyüyünce bana anne diyemeyecek' diyerek büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Ankara'nın ardından Antalya'da şifa bulduklarını belirten Kızılkaya, şu an çocuklarının derslerinde ve günlük hayatında hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Aybars'ın annesi Yasemin Demir Avcı ise teşhisi ilk duyduklarında büyük bir sarsıntı geçirdiklerini ancak 6 aylıkken başladıkları rehabilitasyonun büyük faydasını gördüklerini dile getirdi. İlkokul ikinci sınıfa giden Aybars'ın yaşıtlarını yakaladığını belirten Avcı, diğer ailelere korkmamaları ve tedavi seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tedavi gören çocuklar da durumlarından oldukça memnun. Kendi cihazını takıp çıkarabildiğini ve arkadaşlarıyla rahatça iletişim kurduğunu söyleyen Eylül'ün yanı sıra, cihazını her gece şarj edip sabah yeniden seslere kavuştuğunu anlatan Aybars, duyabilmenin mutluluğunu yaşıyor.