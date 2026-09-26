Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Melen Çayı'nın Karadeniz'le buluştuğu noktada avlanan balıkçılar sezondan yüksek verim alıyor. Sözcü'nün yayımladığı habere göre, bölgede avlanan bol miktardaki palamut, çevre illerdeki tezgahlarda tüketicilere ulaştırılıyor.

İstanbul, Balıkesir, Zonguldak ve Kocaeli gibi illerden gelen balıkçılar da Melen ağzındaki bu alanı kullanıyor. Büyük gırgır tekneleri 30 metrenin üzerindeki derinliklerde avlanırken, uzatma ağı kullanan küçük tekneler mesailerini genellikle 15 ila 30 metre arasındaki sularda gerçekleştiriyor.

TEKNE FİYATI 100 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, 25 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bu sezonki avdan memnun olduklarını bildirdi. Çalışma saatlerini hava şartlarına göre ayarladıklarını belirten Tan, palamudun çiftinin teknede 100 ila 120 lira seviyesinden satıldığını açıkladı.

Ağabeyiyle birlikte 15 yıldır denize açılan 30 yaşındaki Kerem Balcıoğlu ise akşam başladıkları mesaide ilk ağ çekiminde 20, sabah saatlerinde ise 40 ila 50 kasa balık yakaladıklarını aktardı. Büyük gırgır teknelerinin daha yüksek verim aldığını ifade eden Balcıoğlu, Melen ağzındaki dalgaların çıkışları zorlaştırması nedeniyle barınma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Bölge balıkçılarından Taner Tan da bu yılki bolluğun tezgahlara doğrudan yansıdığını vurguladı.

PALAMUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN TÜKETİCİYE ETKİSİ

Balığın tekneden çıkış fiyatının çift başına 100 liraya kadar inmesi, adet maliyetinin 50 lira bandına oturmasını sağlıyor. Bu durum, aracı maliyetleri ve lojistik giderleri eklense dahi palamudun pazar tezgahlarında dar gelirli vatandaşlar için erişilebilir bir seçenek olmasının önünü açıyor.