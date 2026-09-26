TOKİ'nin İstanbul'da ilk kez hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci 25 Eylül itibarıyla tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, incelemelerin ardından hak sahipleri ekim ayında çekilecek kura ile netleşecek.

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında üretilen 1071 konut, aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle kiraya verilecek. Ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden alınan başvurularda; hane halkı gelirinin 100 bin liranın altında olması, tapuda ev bulunmaması ve son bir yıldır kesintisiz İstanbul'da ikamet edilmesi şartları arandı.

İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Dört farklı gruba ayrılan kiralama sürecinde en yüksek payı 360 konutla Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören bölgesi aldı. İkinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 ev tahsis edilecek. Arnavutköy ise 90 konutla dördüncü grupta yer alıyor.

KİMLERE HANGİ TİP DAİRELER VERİLECEK?

Başvurusu geçerli sayılan 18 yaş üstü evli vatandaşlar, aile yapılarına uygun daireler için kuraya girecek. Genç evli çiftler için 1+1 ve 2+1 planındaki konutlar ayrılırken, iki veya daha fazla çocuğu bulunan geniş ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 büyüklüğündeki evler sunulacak. Ekim ayındaki kura çekiminin ardından ilk anahtar teslimlerinin hızla yapılması planlanıyor.