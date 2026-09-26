Edinilen bilgiye göre Alanya Adliyesi sulh ceza hakimliğince sürücü M.T (47) Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan uygulamada durduruldu. Yapılan alkolmetrede sürücünün alkollü olmasının ardından sürücüye
Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179. maddesi kapsamında adli para cezası uygulandı. Sürücüye daha sonra Alanya Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğince Alkolü araç kullanmak suçundan 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Sürücü M.T Alanya Adliyesine gelerek teslim oldu. Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü infaz ekiplerince işlemleri tamamlanan M.T tutuklanarak Alanya Cezaevine götürüldü