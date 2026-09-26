Edinilen bilgiye göre olay, Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası bir dumandan etkilenme durumuna karşı hazır bekletildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.