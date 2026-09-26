Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Kuşcular Mahallesi'nde yeni sezon tarım hazırlıkları hız kazandı. Bölgedeki seralarda eylül ayının ilk haftasıyla birlikte kapya biber fideleri toprakla buluştu. Şubat ayında yapılması planlanan ilk hasat için mesai devam ediyor.

Uzun yıllardır domates üretimi yapan çiftçi Erdal Köse'nin aktardığına göre, bu yıl bölgedeki bazı üreticiler ürün rotasyonuna gidiyor. Yaklaşık 3 dönümlük serasında 2000 yılından bu yana domates yetiştiren Köse, bu sezon ilk kez kapya biber denediklerini bildirdi. Ekim işleminin 5 Eylül civarında başladığını aktaran üretici, söküm işlemlerinin ise mayıs sonunu bulacağını ifade etti.

ÜRETİCİ NEDEN KAPYA BİBERE YÖNELİYOR?

Geçtiğimiz tarım sezonunda kapya biber fiyatlarının üreticiye sağladığı gelir, bu yıl Serik genelinde söz konusu ürünün ekim alanlarının genişlemesine yol açtı. Artan gübre, fide ve işçilik maliyetleri karşısında çiftçiler, riski dağıtmak amacıyla ürün çeşitliliğine gidiyor. Üreticilerin bir kısmı ana seralarında kapya bibere geçerken, açık alanlarda veya yan seralarda domates ve patlıcan üretimine de devam ederek pazar dalgalanmalarına karşı önlem alıyor.

MALİYETLER FİYAT BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Yeni sezonda rekolte beklentisi yüksek olsa da, girdi maliyetlerindeki artış üreticinin satış fiyatı hedeflerini doğrudan etkiliyor. Geçen yılki piyasa koşullarının kapya biber açısından olumlu geçtiğini hatırlatan Köse, bu yıl ekim oranının fazla olduğuna dikkat çekti. Üreticiler, sezon sonunda emeklerinin karşılığını alabilmek ve maliyetleri kurtarabilmek için kapya biberin kilogram fiyatının 200 liranın altına düşmemesi gerektiğini vurguluyor.