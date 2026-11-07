New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı, yapay zeka kullanarak şirket yöneticilerinin ses ve görüntülerini taklit eden üç kişilik bir şebekeye yönelik iddianameyi kamuoyuyla paylaştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Jacob Soall, Sharon Hazan ve Guy Sheetrit isimli şüpheliler, 2024 ile 2026 yılları arasında küresel çapta şirketlerden 129 milyon dolardan fazla para sızdırmakla suçlanıyor. Yaz aylarında İspanya'da ve eylül ayında İngiltere'de gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

İddianameye göre şüpheliler, hedef aldıkları şirket çalışanlarına kendilerini üst düzey yönetici olarak tanıtarak acil finansal işlemler için yardım talep etti. Çalışanları uluslararası bir hukuk firmasının avukatlarına yönlendiren şahıslar, daha sonra bu avukatların kılığına girerek milyonlarca dolarlık uluslararası fon transferleri gerçekleştirdi. Elde edilen tutarların, izini kaybettirmek amacıyla hızla kripto paralara dönüştürüldüğü ve suç ortakları arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

HEDEFTEKİ KURUMLAR VE RAKAMLAR

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere göre, dolandırıcılık ağı ABD'den İngiltere'ye kadar geniş bir coğrafyayı kapsadı. Missouri merkezli bir hastane sisteminden yaklaşık 5 milyon dolar, Rhode Island'daki bir bankadan yaklaşık 2,7 milyon dolar ve Kaliforniya'daki bir hastane sisteminden yaklaşık 3 milyon dolar çalındığı bildirildi. Ayrıca Massachusetts merkezli bir yatırım fonundan 4,6 milyon dolardan fazla, Florida'daki bir evcil hayvan maması şirketinden yaklaşık 5 milyon dolar ve İngiltere merkezli bir teknoloji şirketinden 11 milyon dolardan fazla paranın transfer edildiği açıklandı.

Söz konusu transferlerin ABD, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avusturya, Slovakya ve Çin'deki banka hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. İddianamede, şüphelilerin operasyonlar sırasında "Seba Clarke", "Rocky Balboa", "Superman Cash", "Fat Boy" ve "Ron" gibi çeşitli takma isimler kullandıkları aktarıldı.

YAPAY ZEKA DEEPFAKE SALDIRILARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Siber güvenlik standartları, yapay zeka destekli ses ve görüntü klonlama teknolojilerinin kurumsal dolandırıcılıkta oluşturduğu yeni risklere karşı doğrulama adımlarının artırılmasını gerektiriyor. Bu tür yüksek teknolojili oltalama saldırılarından korunmak için, acil para transferi talep eden e-posta veya aramaların ardından yöneticilerle farklı bir iletişim kanalı üzerinden teyit alınması hayati önem taşıyor. Kurumların, büyük meblağlı işlemler için çok faktörlü onay protokollerini zorunlu hale getirmesi, deepfake kaynaklı finansal kayıpları önlemede en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James C. Barnacle Jr., gelişmiş teknolojilerin büyük ölçekli dolandırıcılık faaliyetlerinde nasıl silahlaştırılabileceğinin bu vakayla net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlanan üç şüphelinin hakkındaki iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.