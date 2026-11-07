Alanya'nın Gedevet Yaylası yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Uzunöz Mahallesi Gedevet Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 VE 789 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla yayla istikametine seyir halinde olan sürücü, motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark etti. Aracı yol kenarında uygun bir alana çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.