Türkiye'de uluslararası düzeyde aranan suç şüphelilerine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Özbekistan adli makamları tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev'in Mersin'de yakalandığını duyurdu.

Özbekistan'ın talebi doğrultusunda uluslararası düzeyde aranan Khudayberdıev'in Türkiye'de yakalanması, iki ülkenin adli makamlarını ilgilendiren süreci yeniden gündeme taşıdı.

ÖZBEKİSTAN TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Odil Khudayberdıev, Özbekistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranıyordu.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüphelinin uluslararası düzeyde arama kaydı bulunuyordu.

Kırmızı bülten, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yerlerinin tespit edilmesi ve ilgili ülkelerin mevzuatına uygun şekilde yakalanmalarının sağlanması amacıyla kullanılan bir INTERPOL bildirimidir.

Bu bildirim tek başına uluslararası tutuklama emri niteliği taşımıyor. Yakalama ve sonraki adli işlemler, ilgili ülkelerin ulusal mevzuatları çerçevesinde yürütülüyor.

MERSİN'DE YAKALANDI

Bakanlığın açıklamasında, Özbekistan tarafından aranan Odil Khudayberdıev'in Mersin'de yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin Mersin'de hangi ilçede yakalandığına ve yakalama işleminin ayrıntılarına ilişkin açıklamada ek bilgi paylaşılmadı.

Uluslararası arama kaydı bulunan Khudayberdıev'in yakalanmasıyla birlikte, hakkında yürütülecek adli işlemler de önem kazandı.

ULUSLARARASI SUÇLARLA MÜCADELEDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Uyuşturucu madde ticareti, farklı ülkelerin güvenlik ve adli makamları arasında iş birliğini gerektirebilen sınır aşan suç türleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda kırmızı bültenle aranan kişilerin tespit edilmesi, uluslararası adli iş birliğinin önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

Özbekistan adli makamlarınca aranan bir şüphelinin Mersin'de yakalanması da bu çerçevede dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İADE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Odil Khudayberdıev'in yakalanmasının ardından Özbekistan'a iadesine yönelik herhangi bir karar alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Uluslararası düzeyde aranan kişilerin iade işlemleri, ilgili ülkeler arasındaki hukuki düzenlemeler ve yetkili adli makamların kararları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Khudayberdıev hakkında yürütülecek işlemlerin ayrıntılarının yetkili makamlardan yapılabilecek açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.