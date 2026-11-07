Alanya'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Kasım ayının ilk günlerinde yağışlı havanın etkisini hissettirdiği ilçede, 7 Kasım Cumartesi günü sıcaklıkların mevsim koşullarına uygun seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahminlerine göre Alanya'da gün içerisinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 23 derece olması öngörülürken, öğle saatlerinde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

ALANYA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

7 Kasım 2026 Cumartesi günü Alanya'da parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Sabah saatlerinde bulutların zaman zaman etkisini göstermesi, gün içerisinde ise gökyüzünün yer yer açılması öngörülüyor.

Ancak Meteoroloji'nin bölgesel değerlendirmesinde özellikle öğle saatlerinde yerel sağanak yağış ihtimaline dikkat çekiliyor.

Bu nedenle Alanya'da gün boyunca tamamen güneşli ve yağışsız bir hava beklenmiyor.

ALANYA'DA SICAKLIK 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Alanya'da günün en yüksek hava sıcaklığı 23 derece olacak.

En düşük sıcaklığın ise 17 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların gündüze göre daha düşük olması öngörülürken, gün içerisinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte daha ılıman koşullar hissedilecek.

Özellikle sahil kesimlerinde vakit geçirmek isteyen vatandaşların gün içerisindeki hava değişimlerini takip etmesi önem taşıyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE YEREL SAĞANAK BEKLENİYOR

Alanya için yapılan günlük hava durumu değerlendirmesinde en dikkat çekici ayrıntı, öğle saatlerine yönelik yağış beklentisi oldu.

Meteoroloji verilerine göre ilçenin bazı bölgelerinde yerel sağanak yağış görülebilecek.

Yerel yağışların ilçenin her noktasında aynı anda etkili olması beklenmediğinden, bazı mahallelerde parçalı bulutlu hava devam ederken farklı bölgelerde kısa süreli yağmur geçişleri yaşanabilir.

Bu nedenle hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir.

HAFTA SONU PLANLARI YAPANLAR DİKKAT!

Alanya'da hafta sonunu sahilde, parkta veya açık alanlarda değerlendirmek isteyen vatandaşların hava tahminlerini dikkate alması gerekiyor.

Gün içerisinde sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükselmesi açık hava etkinlikleri açısından elverişli koşullar oluşturabilecek olsa da yerel sağanak ihtimali planları etkileyebilir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güncel meteorolojik değerlendirmeleri takip etmeleri öneriliyor.