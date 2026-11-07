İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde 4 Kasım gecesi bir kuyumcuya girerek hırsızlık yapan Moldova uyruklu şüpheli N.M. (32), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara göre, şüphelinin iş yerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumanda şifresini kopyalayarak içeri girdiği tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, vitrindeki ziynet eşyalarını hızla toplayıp olay yerinden uzaklaşan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. 7 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye turist vizesiyle giriş yaptığı belirlenen şahsın, hırsızlık amacıyla İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

VİTRİNDEKİ 200 YÜZÜK DEMO ÇIKTI

İş yeri sahibinin polise verdiği ifadeyle, çalınan 200 adet altın görünümlü yüzüğün aslında hırsızlara karşı önlem amacıyla vitrine konulan plastik demolar olduğu anlaşıldı. Kuyumcunun beyanına göre, şüphelinin aldığı 3 altın küpe ve 3 adet bileziğin gerçek olduğu, toplam maddi zararın ise yaklaşık 150 bin lira seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

KUYUMCULARDA SAHTE VİTRİN UYGULAMASI NEDEN ARTIYOR?

Son dönemde hırsızlık vakalarına karşı birçok kuyumcu esnafı, gece saatlerinde gerçek altınları kasaya kaldırarak vitrinlerde birebir kopyalanmış plastik veya altın suyuna batırılmış demo ürünler sergileme yöntemine başvuruyor. Bu sayede olası bir kepenk kırma veya kopyalama vakasında işletmelerin uğrayacağı maddi hasar asgari düzeye indiriliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Moldova uyruklu N.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.