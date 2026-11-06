Antalya Valiliği, Alanya ve Gazipaşa açıklarını da kapsayan Kaş-Anamur deniz sahası için fırtına uyarısı yayımladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine dayanan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de başlaması beklenen fırtınada rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Olumsuz hava koşullarının 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'e kadar etkili olması öngörülüyor.

ANTALYA'DA FIRTINA SAAT 21.00'DE BAŞLAYACAK

Antalya Valiliğinin meteorolojik uyarısına göre, Kaş ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlenmesi bekleniyor. Açık denizlerde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesinde, rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Tahmin edilen en yüksek rüzgar hızı, özellikle açık denizlerde faaliyet gösteren balıkçılar ve denizciler açısından önem taşıyor.

ALANYA VE GAZİPAŞA AÇIKLARI DA UYARI KAPSAMINDA

Fırtına uyarısının kapsadığı Kaş-Anamur deniz sahası, Antalya'nın batısından başlayarak Alanya ve Gazipaşa kıyıları boyunca Mersin sınırına kadar uzanıyor. Bu nedenle Alanya'dan denize açılacak balıkçı tekneleri ve diğer deniz araçları da meteorolojik uyarının kapsamına giriyor.

Valiliğin açıklamasında, denizlerde faaliyet gösterenlerin fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Rüzgarın özellikle açık denizlerde kuvvetlenmesi beklenirken deniz ulaşımında ve balıkçılık faaliyetlerinde aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

FIRTINA PAZAR GÜNÜ SAAT 15.00'TE SONA ERECEK

Antalya Valiliğinin duyurduğu meteorolojik tahmine göre, fırtınanın 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de başlayıp 8 Kasım Pazar saat 15.00'te etkisini kaybetmesi bekleniyor. Böylece fırtına uyarısı toplam 18 saatlik bir dönemi kapsıyor.

Uyarının özellikle cumartesi gecesi ile pazar gününün ilk yarısında denizde bulunacakları ilgilendirdiği belirtiliyor. Balıkçıların, tekne sahiplerinin ve deniz ulaşımıyla ilgilenenlerin bu zaman aralığındaki meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri gerekiyor.

METEOROLOJİDEN AKDENİZ İÇİN EK FIRTINA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 6 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı üç günlük deniz tahmin bülteni de Akdeniz'de rüzgarın kuvvetleneceğini gösteriyor. Resmi tahminlerde 7 Kasım Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar, 8 Kasım Pazar günü ise Akdeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün deniz tahminlerinde rüzgar şiddeti Bofor ölçeğiyle ifade ediliyor. Bu ölçekte 6 kuvvetindeki rüzgar kuvvetli rüzgar, 7 kuvvetindeki rüzgar fırtınamsı rüzgar, 8 kuvvetindeki rüzgar ise fırtına olarak sınıflandırılıyor.

DENİZE AÇILACAKLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Antalya Valiliği, fırtına uyarısında başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere denizlerde faaliyet gösterenlerin gerekli önlemleri almalarını istedi. Özellikle küçük teknelerle denize açılacakların rüzgarın yönünü ve şiddetini dikkate almaları önem taşıyor.

Alanya ve Gazipaşa kıyılarında deniz faaliyetleri planlayan vatandaşlar, güncel rüzgar ve deniz tahminlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki denizcilik bültenlerinden takip edebilecek.