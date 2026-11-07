Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine dayanarak 2026 yılının ilk 10 aylık havacılık istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı 216 milyon 803 bin 230'a ulaşarak ülke nüfusunun 2,5 katını aştı.

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında ise aynı dönemde toplam 56 milyon 636 bin 785 yolcuya hizmet sunuldu. Bölgesel turizmin can damarlarından biri olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 10 aylık süreçte 822 bin 145 yolcu trafiğine sahne oldu. Antalya Havalimanı ise 34 milyon 837 bin 605 yolcuyla turizm merkezleri arasında başı çekti.

EKİM AYINDA 23 MİLYONU AŞKIN YOLCU UÇTU

Sadece Ekim ayı özelinde bakıldığında, iç hatlarda 9 milyon 43 bin 935, dış hatlarda ise 14 milyon 589 bin 627 yolcu seyahat etti. Direkt transit yolcularla birlikte Ekim ayındaki toplam yolcu trafiği 23 milyon 646 bin 999 olarak kayıtlara geçti. 2025 yılının aynı ayına göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 1,8'lik bir artış yaşandığı bildirildi.

TURİZMDE HAVACILIK VERİLERİ NE İFADE EDİYOR?

Bakanlığın paylaştığı istatistikler, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki havalimanlarının toplam dış hat trafiğindeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Turizm merkezlerinde ağırlanan 56,6 milyon yolcunun yaklaşık 38,5 milyonunun dış hat yolcusu olması, uluslararası uçuş ağının turizm hareketliliğindeki ağırlığını gösteriyor. Gazipaşa-Alanya ve Antalya havalimanlarının bu toplamdan aldığı büyük pay, bölge ekonomisi ve konaklama sektörü için doğrudan belirleyici bir faktör olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, kargo ve posta taşımacılığını kapsayan yük trafiği de ilk 10 ayda yüzde 1,3 artarak 4 milyon 587 bin 572 tona ulaştı. Türkiye'nin en yoğun merkezlerinden İstanbul Havalimanı 71 milyon 969 bin 568 yolcuya hizmet verirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sayı 42 milyon 638 bin 575 olarak gerçekleşti.