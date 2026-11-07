Özbekistan makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, Mersin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin, dikkat çekmemek için bölgedeki tarım alanlarında çalıştığı ve seraların bulunduğu bir evde saklandığı tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir kentte bulunan şahsın izini sürdü. Emniyet birimlerince aktarılan bilgilere göre, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan şüpheli, kırsal alandaki bir sera evine yapılan ani baskınla ele geçirildi.

SERALARDA GİZLENME TAKTİĞİ

Uluslararası suç örgütü üyelerinin, kolluk kuvvetlerinin radarından kaçmak amacıyla Akdeniz Bölgesi'ndeki yoğun tarım ve sera faaliyetlerini bir kamuflaj olarak kullanması dikkat çekiyor. Kaçakların, mevsimlik tarım işçisi profili çizerek kırsal alanlara karıştığı ve bu sayede uzun süre kimliklerini gizleyebildiği değerlendiriliyor.

Operasyonun ardından emniyete götürülen şüpheli, buradaki ifade ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasıyla adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu şüphelinin adliyedeki yasal işlemleri devam ediyor.