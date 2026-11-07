Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye genelindeki üniversitelerde lisans eğitim süresinin 3 yıla indirilmesi ve müfredatların sadeleştirilmesi yönünde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Özvar'ın açıklamalarına göre, Avrupa standartlarına uyum sağlamak ve gençlerin iş hayatına atılma yaşını öne çekmek amacıyla 180 kredilik yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Mevcut sistemde Türkiye'deki lisans programlarında ortalama 60 ders verilirken, bu sayının Avrupa'daki gibi 20-25 bandına çekilmesi hedefleniyor. YÖK Başkanı, üniversite yönetimlerine müfredatları sadeleştirme çağrısında bulunarak, yapay zeka okuryazarlığı ve dijital becerilerin tüm bölümlere entegre edilmesinin zorunluluk haline geldiğini aktardı.

İSTİHDAM SAĞLAMAYAN BÖLÜMLER KAPATILIYOR

Eğitim kurumlarının yalnızca diploma veren yerler olmaktan çıkıp istihdam odaklı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, mezunlarının iş bulmakta zorlandığı eski programların sistem dışına çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda, güncel ihtiyaçlara yanıt veren 80'e yakın yeni programın açıldığı belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin bilimsel yayın üretiminde 2000'li yıllardaki 35'inci sıradan günümüzde 13'üncü sıraya yükseldiği verisi paylaşıldı.

LİSANS EĞİTİMİ NEDEN 3 YILA DÜŞÜRÜLÜYOR?

Eğitim süresinin kısaltılması planının temelinde Türkiye'nin değişen demografik yapısı ve gençlerin iş gücüne katılımındaki gecikmeler yatıyor. Zorunlu eğitimin 4+4+4 sistemiyle 12 yıl olması, üzerine 4 yıllık lisans eğitimi, staj ve erkek öğrenciler için askerlik süreçleri eklendiğinde bir gencin hayata atılma yaşı 26-27'yi buluyor. Düşen doğurganlık oranları ve ertelenen evlilik yaşları dikkate alındığında, 3 yıllık lisans formülünün gençlerin üretime daha erken katılmasını ve demografik risklerin hafifletilmesini sağlayacağı öngörülüyor.

Üniversitelerin yaklaşık bir senedir bu yeni modele hazırlandığını aktaran Özvar, uygulamanın esnek olacağına işaret etti. Mimarlık ve mühendislik gibi özel yetkinlik gerektiren bazı bölümlerde ise Avrupa'daki gibi 3+2 sisteminin devreye alınabileceği ifade edildi.