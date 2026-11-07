A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında oynanacak Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu duyurdu. Açıklanan listeye göre, Kocaelispor'un 21 yaşındaki genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen kadroda yer alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Bu gelişme, Körfez ekibinde uzun yıllar sonra milli takıma oyuncu göndermenin sevincini yarattı.

Kocaelispor cephesinden milli takıma davet edilen son kaleci, 2008 yılında Serdar Kulbilge olmuştu. Yaklaşık 18 yıl aradan sonra Serhat Öztaşdelen'in bu başarıyı tekrarlaması kulüp tarihine geçti. Genç kaleci, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika veya 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynanacak maçlarda süre alması halinde, 25 yıl sonra milli formayla sahaya çıkan ilk Kocaelisporlu futbolcu unvanını da elde edecek. Bilindiği üzere, A Milli Takım'da oynayan son Kocaelisporlu oyuncu, 2001 yılındaki Arnavutluk maçında 74. dakikada oyuna dahil olan Nuri Çolak'tı.

ALTINORDU ALTYAPISINDAN SÜPER LİG'E

9 Aralık 2004 İzmir doğumlu Serhat Öztaşdelen, futbol kariyerine Çaymahalle Demirköprüspor'da başladıktan sonra 10 yaşında Altınordu altyapısına geçiş yaptı. 2020-2021 sezonunda A takıma kadar yükselen ve İzmir temsilcisindeki istikrarlı grafiğiyle öne çıkan yetenekli eldiven, 23 Temmuz 2025 tarihinde Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Genç kaleci, yeni takımında sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KURTARIŞ YÜZDESİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Genç file bekçisinin istatistiksel gelişimi, milli takıma uzanan yolculuğunun temelini oluşturdu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 630 dakika görev alıp kalesinde 6 gol gören ve 17 kurtarışla yüzde 73,91'lik oran yakalayan Serhat, bu sezon takımın birinci kalecisi konumuna gelerek performansını daha da yukarı taşıdı. Ligdeki ilk 10 haftanın tamamında 900 dakika sahada kalarak 9 gol yiyen başarılı kaleci, 4 maçta kalesini gole kapatırken kurtarış oranını yüzde 78'e yükseltti.

Daha önce 18, 20 ve 21 Yaş Altı Milli Takımlarında da görev yapan Serhat Öztaşdelen, yeni dönemde Sergen Yalçın'ın güvendiği isimler arasına girdi. Resmi açıklamalara göre genç eldiven; Uğurcan Çakır, Berke Özer ve Ersin Destanoğlu ile birlikte A Milli Takım'ın kalesini korumak için rekabet edecek.