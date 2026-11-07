Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 31. Taraflar Konferansı (COP31) için önemli bir karara imza attı. EPDK'den yapılan açıklamaya göre, organizasyon alanındaki jeneratörlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla azami 3 milyon litre B100 biyodizelin lisanslı yerli üreticilerden doğrudan temin edilmesine onay verildi.

Kararın Türkiye'nin enerji dönüşümü hedefleri açısından kritik olduğunu belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, COP31'in yalnızca bir diplomasi platformu değil, sürdürülebilir uygulamaların sergilendiği somut bir alan olması gerektiğini aktardı. Yılmaz, Antalya'da ağırlanacak küresel temsilcilere Türkiye'nin iklim mücadelesindeki kararlılığını yerli yakıt kullanımıyla göstereceklerini ifade etti.

SIKI ŞARTLARLA KULLANILACAK

Verilen özel izin, yalnızca COP31 kapsamında elektrik üretimi yapacak jeneratörleri kapsıyor. Uygulamanın denetlenebilirliği için kuralların netleştirildiğini bildiren yetkililer, temin edilen biyodizelin kesinlikle başka yakıtlarla karıştırılamayacağını duyurdu. Ayrıca, yakıtın üçüncü kişilere satışı ve devri yasaklanırken, tedarikten iadeye kadar tüm süreçler kayıt altına alınarak sıkı bir izlenebilirlik ağı oluşturulacak.

ATIK YAĞLAR ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Biyodizel kullanımı, atık bitkisel yağların doğaya zarar vermeden ekonomiye kazandırılması sürecinde kilit rol oynuyor. Kullanılmış yağların su kaynaklarını kirletmesinin önüne geçilirken, bu atıklar enerji üretiminde değerlendirilerek döngüsel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Sürdürülebilir ham maddelerden elde edilen B100 biyodizelin sera gazı emisyonlarını düşürmesi, Türkiye'nin yenilenebilir yakıt kapasitesinin uluslararası arenada tanıtılmasına da zemin hazırlayacak.