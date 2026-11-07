Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Kasım 2026 tarihli bülteninde piyasa dolandırıcılığına karşı alınan yaptırım kararlarını duyurdu. Temapol Polimer (TMPOL), İsvea Seramik (ISVEA) ve Tera Yatırım (TERA) pay piyasalarındaki incelemelerini tamamlayan Kurul, toplam 67 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak 2 yıl işlem yasağı getirdi.

SPK açıklamasına göre, bireysel yatırımcıların yanı sıra kurumsal firmalara da idari yaptırım uygulandı. Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri 7 Kasım 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Ayrıca Hedef Portföy, Tera Yatırım Bankası, Tera Portföy Yönetimi ve Mag Tarımsal Ürünler şirketlerine, kendi adlarına yapacakları işlemlerde kısıtlamalar getirildi.

SUÇ DUYURUSU LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında TMPOL hisselerinde 24, ISVEA'da 22 ve TERA pay piyasasında 42 kişi tespit edildi. Ortak isimlerin tek kişi sayılmasıyla toplam 67 şüpheli belirlenirken, bu kişilerin sahip oldukları tüm lisanslar da yasak süresince iptal edildi. Temapol işlemlerinde Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ve Halil İbrahim Ege hakkında işlem yapıldı.

İsvea hisselerindeki işlemler nedeniyle Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ve Tayfun Bayazıt hakkında suç duyurusu kararı alındı. Tera Yatırım tarafında ise İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır, İsmail Erdem, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik, Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ve Jorma Juhani Alanne listeye dahil edildi. Bu isimlerin tamamı iki yıl boyunca borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapamayacak.

YATIRIMCIYI KORUMA ADIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

SPK'nın 107'nci madde üzerinden başlattığı bu hukuki süreç, borsada suni fiyat oluşumlarını engelleyerek piyasa manipülasyonunun önüne geçme amacı taşıyor. Hem bireysel lisansların iptal edilmesi hem de portföy yönetim şirketlerine getirilen 'kendi nam ve hesabına' işlem yasakları, piyasa dolandırıcılığına karşı sistemli ve çok yönlü bir denetim mekanizmasının uygulandığını gösteriyor.