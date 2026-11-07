Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Salı Pazarı mevkisinde yaşanan olayda, motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 BPR 639 plakalı motosikletin sürücüsü Burak Berkay Dinç, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Yapılan ihbarlar üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dinç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, emniyet birimlerinin aktardığına göre kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

ŞEHİR İÇİ SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Trafikte sayıları giderek artan üç tekerlekli elektrikli bisikletlerin karıştığı kazalar, özellikle gece saatlerinde görünürlük ve sürüş güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor. Hafif motorlu araçların karıştığı bu tür vakalar, şehir içi yollarda hız limitlerine uyulmasının ve dikkatli seyredilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.