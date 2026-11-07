İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklamalar gerçekleşti. Dün adliyeye sevk edilen altı şüpheliden dördü hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan isimler arasında üst düzey eski bir bürokrat da yer aldı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca, mahkeme heyeti tarafından tutuklanan dört kişi arasında bulunuyor. Başsavcılık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, dosyada yer alan diğer iki şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE NELER VAR?

Sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere ve fon yönetimlerine yönelik yargı incelemeleri son dönemde derinleşerek devam ediyor. Üst düzey eski bir SPK yöneticisinin de tutuklanması, soruşturmanın piyasa denetim mekanizmalarını da kapsayacak şekilde genişlediğine işaret ediyor. Hukuki sürecin ilerleyen aşamalarında yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda dosyanın daha da detaylanması bekleniyor.