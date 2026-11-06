Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesi'nde dört okulun ulaşım güzergâhında bulunan Sipahioğlu Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaştı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in açıkladığı bilgilere göre, bağlantı yollarıyla birlikte 4 kilometreyi kapsayan düzenleme, her gün yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve 500 velinin kullandığı ulaşım hattını yeniliyor.

KONAKLI'DA 4 KİLOMETRELİK YOL YENİLENİYOR

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Sipahioğlu Caddesi'nin yanı sıra çevredeki bağlantı yollarını ve ara sokak geçişlerini kapsıyor. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ana güzergâhın 3 bin 200 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olduğunu bildirdi.

Ana caddeye bağlanan yolların da programa dahil edilmesiyle asfaltlanan toplam güzergâh 4 kilometreye ulaştı. Çalışmanın tamamlanmasıyla Konaklı'daki eğitim kurumlarına ulaşım sağlayan yol ağının yenilenmesi hedefleniyor.

2 BİN 200 ÖĞRENCİ VE 500 VELİYİ İLGİLENDİRİYOR

Sipahioğlu Caddesi, bölgedeki dört okulun ortak ulaşım güzergâhı olması nedeniyle önem taşıyor. Başkan Özçelik'in verdiği bilgilere göre, yaklaşık 2 bin 200 öğrenci bu yolu kullanırken günlük ortalama 500 veli de çocuklarını okullarına ulaştırmak için aynı güzergâhtan geçiyor.

Asfalt yenileme çalışmasıyla okul ulaşımında kullanılan yolun fiziki koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Proje, yalnızca ana caddeyi değil, çevredeki yerleşim alanlarının okul güzergâhına bağlantılarını da kapsıyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: 14 YILDIR YENİLENMEMİŞ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Sipahioğlu Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de görüşen Özçelik, yolun uzun süredir kapsamlı bir yenilemeden geçmediğini belirtti.

Özçelik, güzergâhın 14 yıldır yenilenmediğini ifade ederek bu sürenin oldukça uzun olduğunu söyledi. Belediye olarak ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Özçelik, eksik kalan düzenlemelerin de tamamlanacağını kaydetti.

ASFALTTAN SONRA KALDIRIM ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Konaklı'daki yol yenileme programının bir sonraki aşamasında kaldırım düzenlemesi bulunuyor. Başkan Özçelik, Sipahioğlu Caddesi'ndeki kaldırım çalışmalarına ilişkin ihalenin yakın zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Planlanan düzenleme, özellikle okul güzergâhını yürüyerek kullanan öğrenciler ve veliler açısından önem taşıyor. Asfalt uygulamasının ardından yapılacak kaldırım çalışmalarıyla caddenin yaya ulaşımına yönelik altyapısının da yenilenmesi hedefleniyor.

PAYALLAR'DAKİ OKUL YOLLARINDA DA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Alanya Belediyesi'nin batı mahallelerindeki yol yatırımları Konaklı ile sınırlı değil. Belediyenin 21 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasına göre, komşu Payallar Mahallesi'nde de okul güzergâhlarını ve üst kesimlere ulaşımı sağlayan toplam 3,5 kilometrelik yol ağı için sıcak asfalt programı başlatıldı.

Payallar'daki program kapsamında Fatih Caddesi'ndeki asfaltlama tamamlanırken Sipahioğlu Caddesi'nin 1.900 metrelik bölümünde çalışma yürütüldüğü açıklandı. Belediye, 14108 Sokak ile Telat Efendi Caddesi'nin de asfalt programında bulunduğunu bildirdi.

Konaklı'da son aşamaya gelen 4 kilometrelik çalışma ile Payallar'da daha önce duyurulan 3,5 kilometrelik program, Alanya'nın batısındaki okul ulaşım güzergâhlarında yürütülen yol yenileme faaliyetlerinin iki önemli bölümünü oluşturuyor.

BELEDİYE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Konaklı'daki incelemeye Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in yanı sıra başkan yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, başkan danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ve Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen katıldı.

Alanya Belediyesi, Sipahioğlu Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım düzenlemesi için ihale sürecini başlatmayı planlıyor. Kaldırım ihalesinin kesin tarihi ve uygulama takvimi henüz açıklanmadı.