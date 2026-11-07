Diplomatik kaynakların paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin 17 Nisan 2013 tarihinde başlattığı Elektronik Vize Başvuru Sistemi (e-Vize), yabancı ziyaretçilerin ülkeye giriş süreçlerini hızlandırmayı sürdürüyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 44 milyon yabancı turist, dijital ortamda vize alarak Türkiye'ye giriş yaptı.

Resmi veriler, Türkiye tarafından bugüne kadar düzenlenen toplam 56 milyon vizenin yaklaşık yüzde 78'inin e-Vize sistemi üzerinden verildiğini ortaya koydu. Sadece 2025 yılı içerisinde 1,4 milyon e-Vize düzenlendi. İçişleri Bakanlığı altyapısıyla entegre çalışan sistem sayesinde, dış temsilciliklerdeki ve havalimanlarındaki bandrol vize kuyruklarında belirgin bir azalma kaydedildi.

42 ÜLKE VATANDAŞINA 9 DİLDE HİZMET

Halihazırda 42 ülkenin vatandaşı, internet erişimi olan her yerden 7 gün 24 saat sisteme giriş yaparak harç ödemelerini gerçekleştirebiliyor. www.evisa.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren resmi platform; Türkçenin yanı sıra Arapça, Almanca, Çince, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Lehçe olmak üzere toplam dokuz dilde başvuru imkanı sunuyor.

DİJİTAL VİZE SİSTEMİ KÜRESEL REKABETİ NASIL ETKİLİYOR?

Vize süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi, uluslararası seyahat eden turistler için varış noktası seçiminde kritik bir kolaylık sağlıyor. Konsolosluklarda haftalar sürebilecek bürokratik işlemlerin dakikalar içinde çözülmesi, Türkiye'nin küresel turizm pazarındaki rekabet gücünü artırıyor. Vize sistemlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen çok sayıda ülkenin de Türkiye'nin bu alandaki altyapı tecrübesini model almak istediği belirtiliyor.