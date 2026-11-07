Türkiye genelinde Kasım ayıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı, birçok bölgede ulaşımı olumsuz etkilerken yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Erzurum'da yol ulaşıma kapanırken, Bolu Dağı ve Kars'ta Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Erzurum-Tortum kara yolundaki Akçur Geçidi'nde gece saatlerinde yoğunlaşan yağış nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Yolun ulaşıma kapanmasıyla çok sayıda sürücü araçlarında mahsur kalırken, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi'nde de sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Seymenler mevkilerinde Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaparken, Karabük-Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile safran tarlaları da beyaza büründü. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası ise mevsimin ilk karıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu.

GÜZERGAHLARDA GİZLİ BUZLANMA RİSKİ

Trafik ekiplerinin uyarılarına göre, kış şartlarının erken bastırdığı yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin ekstra tedbirli olması gerekiyor. Özellikle Bolu Dağı, Akçur Geçidi ve Hanlar Geçidi gibi kritik noktalarda aniden bastıran sis ve gizli buzlanma, kar lastiği veya zincir bulundurmayan araçlar için ciddi güvenlik riski oluşturuyor. Ekipler, bu güzergahlarda seyahat edeceklerin güncel yol durumunu anlık olarak takip etmelerinin hayati önem taşıdığını aktardı.

Ardahan'da yüksek kesimlerde rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen yağış, yaylalardaki hayvan sürülerini de dönüşe zorladı. Nemrut Kalderası'nda devriye gezen jandarma ekipleri muhtemel mahsur kalma olaylarına karşı kontrollerini artırdı. Bölge sakinlerinden Erol Gök, "Sabah kalktık her taraf bembeyaz olmuş, Sarıkamış'ımızın kışı geldi" ifadelerini kullanırken, Nemrut ziyaretçilerinden Abdülhalim Kızılkaya bölgenin kışın bambaşka bir güzelliğe büründüğünü ifade etti.