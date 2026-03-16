Trendyol Süper Lig’de bitime 8 hafta kala Galatasaray zirvede 7 puanlık fark yakaladı. Veri simülasyonları da ibreyi net biçimde sarı-kırmızılılara çevirdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor yarışın içinde görünse de tablo artık ciddi şekilde değişti.

Trendyol Süper Lig’de 26. haftanın ardından şampiyonluk yarışı yeniden en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Haftaya lider giren Galatasaray, sahasında Başakşehir’i 3-0 geçerek hata yapmadı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kaybedince zirvedeki puan farkı bir anda 7’ye çıktı.

Bu tabloyla birlikte sadece puan cetveli değil, sezon sonuna ilişkin veri tahminleri de sert biçimde değişti. Futbol veri analizi platformu Football Meets Data’nın simülasyonlarına göre Galatasaray artık şampiyonluk yarışında açık ara önde. Rakam öyle küçük değil.

PUAN FARKI ZİRVEDE DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray 26 maç sonunda 64 puana ulaştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 57’şer puanda kaldı. Bitime 8 hafta varken 7 puanlık fark, kağıt üstünde hâlâ kapanabilir görünüyor ama kalan haftaların baskısı düşünüldüğünde lider takımın eline çok güçlü bir avantaj geçti.

Bu fark, özellikle son haftalarda puan hesabı yapan taraftar için daha da kritik. Çünkü ligin bu bölümünde artık sadece kazanmak yetmiyor; rakibin de takılmasını beklemek gerekiyor. Alanya’da kahvede, iş yerinde, evde konuşulan o hesap tam da bu: “Fark 7 olduysa iş büyük ölçüde bitti mi?” Henüz bitmedi ama ibre sert döndü.

YAPAY ZEKA HANGİ TAKIMI FAVORİ GÖSTERDİ?

Yapay zeka destekli simülasyonda üç büyük aday için ortaya çıkan oranlar dikkat çekti. Buna göre Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 92 olarak hesaplandı. Fenerbahçe yüzde 6 seviyesinde kaldı. Trabzonspor’un ihtimali ise yüzde 2 olarak verildi.

Bu tablo, yarışta matematiksel ihtimal ile saha gerçekliği arasındaki farkı da gösteriyor. Kağıt üstünde üç takımın da şansı sürüyor. Ama veri modeli, mevcut puan durumunu ve kalan fikstürü birlikte okuduğunda favoriyi çok net biçimde işaret ediyor.

SÜRPRİZ İHTİMALİ TAMAMEN BİTTİ Mİ?

Hayır. Futbolda yüzde 92 demek, iş bitti anlamına gelmiyor. Sadece sürprizin alanı daraldı demek. Fenerbahçe’nin yeniden yarışa ortak olabilmesi için hem kendi maçlarını kayıpsız geçmesi hem de Galatasaray’ın beklenmedik puan kayıpları yaşaması gerekiyor. Trabzonspor için ise tablo daha da ince hesaplara bağlı.

Bir de şu var: sezona yayılan psikolojik kırılmalar çoğu zaman puan tablosundan daha hızlı çalışıyor. Özellikle son haftalarda alınan tek bir sonuç, bütün havayı değiştirebiliyor. Ama bugün itibarıyla verinin söylediği şey açık.

GALATASARAY İÇİN YOL NEDEN AÇILDI?

Galatasaray sadece lider değil, aynı zamanda yarışın kontrolünü elinde tutan takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 haftada 6 galibiyet alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edebilecek bir noktaya geldi. Bu da Okan Buruk ekibinin hata payını tamamen sıfırlamasa da ciddi şekilde artırıyor.

Fenerbahçe cephesinde ise Karagümrük yenilgisi sadece puan kaybı olarak okunmuyor. Moraller, baskı, teknik heyet üzerindeki tartışmalar ve kalan fikstürdeki stres de yeniden büyümüş durumda. Yani mesele artık sadece puan değil. Biraz da dağılma riski.

TARAFTARIN AKLINDAKİ SORU: YARIŞ BİTTİ Mİ?

Bugünkü tabloya bakıldığında şampiyonluk yarışında en güçlü aday Galatasaray. Yapay zekanın tahmini de bunu destekliyor. Ancak Süper Lig’in son haftaları çoğu zaman hesap cetveliyle değil, sinirle, baskıyla ve anlık kırılmalarla yazılıyor. Bu nedenle “yarış bitti” demek için erken, “büyük sürpriz gerekir” demek için ise oldukça uygun bir zaman.

O yüzden sürpriz ihtimali tamamen silinmiş değil. Ama artık haberin ana cümlesi şu: 2026 sezonunda şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray.