HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda gündeme gelen yeni vergi affı beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, “Vergi affı niteliğinde bir yapılandırma arayışı varsa; asla çok açık, çok net bir af olmayacak” ifadelerini kullanarak kapsamlı bir vergi affının gündemde olmadığını vurguladı. Vergi aflarının adalet sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve uzun vadede vergi disiplinine zarar verebileceği yönündeki değerlendirmeler ise kamuoyunda dikkat çekti. Açıklama, özellikle borç yükü altında bulunan esnaf ve işletmeler arasında yeni bir tartışma başlattı. Alanya’da esnaf, iş dünyası ve sektör temsilcileri konuya ilişkin görüşlerini Yeni Alanya’ya değerlendirdi.

'ALANYA ESNAFI UZUN SÜREDİR YAPILANDIRMA BEKLİYOR'

Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafın uzun süredir yapılandırma beklentisi içinde olduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in piyasaların beklentisinin aksine yaptığı açıklamada herhangi bir vergi affının gündemde olmadığı ifade edilmiştir. Özellikle son bir yıldır e-haciz uygulamaları nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaflarımızın beklentisi, vergi affı, düzenleme ve borç yapılandırması yönündeydi. E-haciz nedeniyle ticari faaliyetleri tıkanan ve vergi borçları sebebiyle krediye erişemeyen esnaflarımızın beklentileri bu açıklamayla birlikte hayal kırıklığına dönüşmüştür. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasıyla kamuoyunun beklentisinin aksine bir karar alınmıştır. Sayın Mehmet Şimşek’in açıklamaları bu süreçte umutları zayıflatan bir nitelik taşımıştır. Anlaşıldığı kadarıyla vergi cezalarına ilişkin bir af öngörülmemekte, ancak önümüzdeki süreçte taksitlendirme imkânının gündeme gelebileceği değerlendirilmektedir. Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılması konusunun kamuoyu ve esnaflarımızın beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınması ve ticari hayatın önünün açılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'AF DEĞİL, FAİZSİZ YAPILANDIRMA İSTİYORUZ'

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş ise af değil, faizsiz yapılandırma talep ettiklerini belirterek, "Biz kimseden ‘af’ beklemiyoruz. Talebimiz, vergi borçlarımızı faizsiz bir şekilde, sadece ana para üzerinden ve uygun şartlarla yapılandırılarak ödenebilmesidir. Çünkü piyasa ciddi şekilde sıkışmış durumda, esnaf zor günlerden geçiyor. Emlakçı olarak bizim bir diğer talebimiz ise 40 bin TL olarak uygulanan harçtır. Bu bir vergi değil, ekstra bir yük niteliğindedir. Bu uygulamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Zaten adres değişikliğinde alınan 40 bin TL’lik harç daha önce iptal edilmişti. Geçen yıl faaliyetini sonlandıranlardan da bu ücret tahsil edilmişti ve o da iptal edildi. Şimdi ise yeniden gündeme gelen yıllık 40 bin TL’lik harcın da iptali için mücadelemiz devam ediyor. Mehmet Şimşek bey açıklamalar yapıyor ancak biz, esnafın yanında yeterince durulduğunu düşünmüyoruz. Bürokratik bir bakış açısıyla, masa başından yönetilen bir süreç var. Bu şekilde esnafın sorunlarına çözüm üretilmesi mümkün değil. Biz af değil, yapılandırma istiyoruz. Belediyelerin alacakları, odaların ve çeşitli kurumların talepleri var. Devletin de kaynak ihtiyacı olduğu ifade ediliyor. Ancak bu süreçte esnafın yükünün daha da artırılması doğru değildir, yaklaşım çelişkili olmamalıdır. Mutlaka esnafın yanında olunmalı, özellikle içinde bulunulan ekonomik ve bölgesel şartlar dikkate alınarak destek sağlanmalıdır" diye konuştu.

'MUAFİYET VE YAPILANDIRMA İMKÂNLARI ESNAFA VERİLMELİDİR'

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdullah Tuncer ise ekonomik düzenlemelerin esnaf üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Kayıt dışı ekonominin, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde enflasyon üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Ancak yıllardır yapılan hataları birkaç yıl içinde düzeltmeye çalışmak, esnafın belini bükmüştür. Bugün Alanya’da maliye hacizleriyle uğraşmayan esnaf neredeyse kalmamıştır. İkamet kısıtlaması ve Kiralama Kanunu’nun ilk çıktığı dönemde, bu uygulamaların ne kadar hatalı olduğunu ve tüm şehir esnafına zarar vereceğini defalarca dile getirdik. Gelinen noktada esnaf, hem ticari borçlarını hem de karmaşık vergi düzeninin getirdiği ağır yükü kaldıramaz hale gelmiştir. Neredeyse her gün kalp krizi geçirip hayatını kaybeden bir esnafın haberini duyuyoruz. Maaşını alamayıp patronuyla karşı karşıya gelenlerin, iflas edip ortadan kaybolanların, intihar edenlerin ya da iş yerini kapatmak zorunda kalanların hesabını kim verecek? İkamet kısıtlamasında geri adım yok, Kiralama Kanunu’nda geri adım yok, esnafın vergi borçlarına yönelik bir yapılandırma yok. Peki bu durumda ne olacak? Yıllarca kurumlar vergisinden muaf tutulup dünyanın en zengin şirketleri arasına giren firmalar artık elini taşın altına koymalı, vergisini ödemelidir. Muafiyet ve yapılandırma imkânları bu firmalardan alınıp vergi yükü altında ezilen esnafa verilmelidir" dedi.

ADİL BİR VERGİLENDİRME SİSTEMİ BEKLİYORUZ'

Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Deke, "Vergi affı ve yapılandırma konuları uzun yıllardır GİB-Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin kendilerine sorulması halinde açıklamakta en çok zorlandıkları konuların başında gelir. Bu iki konu da halkımızın ve tabi ki ülkemizde iş yapan tüm tarafların o kadar ilgisini çekmektedir ki adeta bununla yatıp, bununla kalkıyorlar. Bu türden afların ve yapılandırmaların ne kadar yerinde veya adil olup olmadığına ise pek bakılamıyor. Sade vatandaş, kıt kanaat geçinmeye çalışan her bir kişi için bu belki can kurtaran bir etki yapıyor ve vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyenler tarafından bile bir nebze sineye çekilebiliyor. Ancak şu gerek yerli gerek yabancı sermayeli dev firmaların vergi borçlarına ne demeli? Tüm bu borçlar onların talep ve baskıları neticesinde, güzel hatırları! için, bir kalemde siliniyor olmasın? Her birinin borcu on binlerce küçük esnafın borcuna eş değerde oluyor bir de. Buna tabi ki dur deme zamanı gelmiştir ve geçmiştir bile. Bu tür haksız girişimler ve uygulamalar 86 milyonun hakkına girmek olmuyor mu? diye sormaktan geri duramıyor insan. Her birimizin kabul edebileceği, belki helal de edebileceği hakları o masum, hayatta kalma mücadelesi veren küçük ve kısmen orta gelirli vergi mükelleflerinin borçlarının tamamen silinmesi değil de belki kişiye özel, uygun ödeme şartları altında yapılandırılması olabilir. Devletimizden GİB’nın öncülüğünde küçük esnafın yakasına yapıştığı kadar bile değil, daha fazlası oranlarda bu devlerin de yakasına yapışacağı, daha adil bir vergilendirme sistemi bekliyoruz. Vatandaşlık borçlarından olan vergilerini doğru, düzgün ve zamanında ödeyen tüm mükelleflere buradan şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyor, işlerinin ve karlarının hızla artmasını diliyorum. “Vergi Geleceğimizin Teminatıdır” sloganıyla sözlerimi bitiriyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

