Ticaret Bakanlığı’nın günlerdir sürdürdüğü denetimler, sebze ve meyve fiyatlarındaki ciddi farkı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle patates fiyatı, üretici ile market arasındaki farkın en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Denetim sonuçlarına göre patates, tarladan yaklaşık 5 TL’ye çıkarken, market raflarında 30 TL seviyesine kadar ulaşıyor. Ürünün, tüketiciye ulaşana kadar birkaç kez el değiştirmesi fiyatı katlıyor.

3 KEZ EL DEĞİŞTİRİYOR, FİYAT KATLANIYOR

Bakanlık tespitlerine göre patates, hal ve aracı firmalar üzerinden en az 3 kez el değiştiriyor. Bu süreçte fiyat kademeli olarak artıyor ve ürün markette 30-33 TL bandında satışa sunuluyor.

Örneğin İzmir Ödemiş’te halden 5 TL civarında alınan patatesin, aynı şehirde faaliyet gösteren bir işletme tarafından 28,99 TL’ye satıldığı belirlendi.

ÜRETİCİ ZARAR EDİYOR

Patatesteki fiyat farkı en çok üreticiyi etkiliyor. Üreticiler, maliyetlerinin 8-10 TL arasında olduğunu, ancak ürünlerini 5-5,5 TL seviyesinde bile satmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

Üreticiler, ürünün depodan düşük fiyatla çıkmasına rağmen büyük şehirlerde 3 katına varan fiyatlarla satılmasının kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ediyor.

183 İŞLETMEYE 96,6 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticareti yapan işletmeler ile zincir marketlere yönelik denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalar ayrıca Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

ALANYA’DA PAZAR VE MARKET FİYATLARI TAKİPTE

Turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da sebze ve meyve fiyatları, hem yerel halk hem de işletmeler açısından kritik önemde. Özellikle restoran ve otel maliyetlerini doğrudan etkileyen fiyatlar, yerel pazarlarda da yakından takip ediliyor.

Denetimlerin artmasıyla birlikte fiyat dengesinin sağlanıp sağlanamayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.