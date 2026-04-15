İstanbul’da uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü ayakkabı markalarından birinin daha iflası açıklandı. Yeşil Kundura’nın devamı niteliğindeki HK Kundura için mahkeme iflas kararı verdi.

MAHKEME İFLASI RESMEN AÇIKLADI

İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Nisan 2026 tarihinde HK Kundura’nın iflasına hükmetti. Kararla birlikte şirkette görev yapan konkordato komiserlerinin görevine son verildi. Mahkeme ayrıca şirket sahibi Hüseyin Kızanlıklı’nın taleplerini de reddetti.

YEŞİL KUNDURA’DAN HK KUNDURA’YA

1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan ve Türkiye’de ayakkabı sektörünün bilinen markalarından biri haline gelen Yeşil Kundura, uzun yıllar İstanbul’da faaliyet gösterdi. Cevizlibağ’daki mağazasıyla tanınan şirket, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından 2025 yılında unvan değişikliğine giderek HK Kundura adını almıştı. Ancak bu değişim, şirketin mali sorunlarını çözmeye yetmedi.