Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde dün sabah saat 09.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç kaldırımdaki kafeye girdi. Hüseyin B. idaresindeki 07 BZH 930 plakalı hafif ticari araç, işletmenin önünde yer alan masa ve banklara çarparak durabildi.

Kaza anında masada oturan iki kişinin hızla üzerlerine gelen aracı fark edip kaçmaya çalıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülere göre, son anda yerinden fırlayan müşterilerden Olcay E. çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Yetkililerin bildirdiğine göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Olcay E., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hem araçta hem de kafede maddi hasar tespit edildi.

YAYA GÜVENLİĞİ VE FİZİKİ BARİYER İHTİYACI

Araçların yoldan çıkarak kaldırımdaki yaya veya müşterilere çarpması, yol kenarı işletmelerinde fiziki bariyer kullanımının önemini gösteriyor. Yüksek kaldırımlar veya çelik dubalar, bu tür sürücü hatalarından kaynaklanan kazalarda can kaybı riskini asgari düzeye indiren temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.