Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde oyun oynarken kaybolan Bünyamin Çitçi, ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkisinde saat 18.00 sıralarında gözden kaybolan çocuk için ailesi muhtardan yardım isteyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, polis ve sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Yaklaşık 9 saat süren endişeli bekleyişin ardından müjdeli haber gece saat 03.00 sıralarında geldi.

KÜMESTEKİ MUŞAMBALARIN ALTINDA BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin bildirdiğine göre küçük çocuk, kendi evlerinin hemen bitişiğinde depo ve kümes olarak kullanılan alandaki tahta paletlerin üzerinde uyurken tespit edildi. Üzeri muşambalarla kaplı alanda adıyla seslenilen Bünyamin, uykusundan uyanarak karşısında kalabalığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde çocuğun fiziksel durumunun iyi olduğu belirlendi.

YAKIN ÇEVRE ARAMALARININ ÖNEMİ

Kayıp çocuk vakalarında arama stratejileri, paniğe kapılmadan öncelikle evin içi, eklentileri ve çocuğun saklanabileceği ya da uyuyakalabileceği kör noktaların detaylıca incelenmesini gerektiriyor. Serik'teki bu olayda da çocuğun uzaklaşmak yerine hemen evin yanındaki korunaklı bir alanda uykuya dalmış olması, ilk etapta yapılan yakın çevre taramalarının hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.