OYUNCU Ekin Koç ile sosyal medya içerik üreticisi Maral Özdoğan’ın aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. İkilinin Almanya’nın başkenti Berlin’de birlikte vakit geçirdiği öne sürülürken, sosyal medyadaki bazı paylaşımlar söylentileri beraberinde getirdi.

BERLİN PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaların ortaya çıkmasında Ekin Koç ve Maral Özdoğan’ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar etkili oldu. Berlin’den olduğu belirtilen görüntülerde benzer lokasyon ayrıntılarının yer alması takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Paylaşımların ardından ikilinin Berlin’de birlikte tatil yaptığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrasında “Ekin Koç ve Maral Özdoğan sevgili mi?” sorusu da merak konusu oldu.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medyada gündem olan iddialara rağmen Ekin Koç veya Maral Özdoğan’dan ilişkileri olduğuna yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddialar henüz doğrulanmış değil. Berlin paylaşımlarındaki benzerlikler ise sosyal medya kullanıcıları arasında konuşulmaya devam ediyor.

MARAL ÖZDOĞAN KİMDİR?

11 Mayıs 2002 doğumlu Maral Sinem Özdoğan, sosyal medya içerikleriyle tanınıyor. Zaman içerisinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özdoğan, özellikle yaşam tarzına ilişkin paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Özdoğan’ın ismi son olarak Ekin Koç ile hakkında ortaya atılan aşk iddiasıyla magazin gündemine geldi.