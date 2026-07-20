Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan ve üç yaşındayken lösemi teşhisi konulan Erva Özel, tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Ankara'da bulunan LÖSANTE

Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde yaklaşık iki yıl süren zorlu mücadelenin ardından sağlığına kavuşan beş yaşındaki çocuk, LÖSEV'in Bodrum'daki tatil köyünde yaşıtlarıyla bir araya geldi.

Hastalık sürecinin yorgunluğunu denize girerek ve çeşitli etkinliklere katılarak atan Erva'nın, şu anda evde hap tedavisiyle idame sürecinde olduğu bildirildi.

LÖSEV

İzmir İl Koordinatör Yardımcısı Vekili Gamze Berçin Edirne'nin açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl kurumun yüzü olarak arkadaşlarına umut olan küçük kızın iyileşmiş hali, aileye ve sağlık çalışanlarına büyük moral oldu.

LÖSANTE'DE TEDAVİ BAŞARISI YÜZDE 94

Edirne, LÖSANTE

Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde lösemi ve kanser hastası çocukların tamamen ücretsiz tedavi edildiğini aktardı. Kurumun mevcut tedavi başarı oranının yüzde 94 olduğunu belirten Edirne, temel hedeflerinin yüzde 100 başarı oranına ulaşmak ve tedaviye erişemeyen hiçbir çocuğun kalmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

LÖSEMİ BELİRTİLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Erva'nın 38 yaşındaki annesi Ebru Özel'in paylaştığı teşhis süreci, ebeveynler için önemli uyarılar barındırıyor. Başlangıçta grip benzeri inatçı ateş, ciltte sararma ve vücutta nedensiz morluklar görüldüğünü belirten anne Özel, hareketli bir çocuk olduğu için morlukların çarpma kaynaklı sanıldığını ifade etti. Uzmanlar, geçmeyen ateş ve açıklanamayan morluklar durumunda vakit kaybetmeden kan tahlili yapılmasının erken teşhis için hayati önem taşıdığının altını çiziyor.

ZORLU SÜREÇ GERİDE KALDI

Hastalığın ilerlediğinin ikiziyle birlikte gidilen hastanede kan tahliliyle tesadüfen anlaşıldığını aktaran Özel, Bursa'ya sevk edilmelerinin ardından hızla Ankara'ya geçtiklerini dile getirdi. İkiz kardeşini evde bırakarak geçirdikleri zorlu tedavi sürecini geride bıraktıklarını anlatan anne, hastalıkla mücadelede tıbbi müdahale kadar aile desteğinin de belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.