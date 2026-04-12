Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir’e katılan Engin Şef karakteri, Alya ile bağlantısıyla hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni oyuncu transferiyle yeniden gündemde. Başarılı oyuncu Mehmet Aykaç, diziye “Engin Şef” karakteriyle dahil oldu. Diziye komşu olarak giriş yapan bu karakterin, özellikle Alya ile olan geçmişi şimdiden merak uyandırdı.

ENGİN ŞEF GELİYOR, HİKAYE DEĞİŞİYOR

Senaryoya sonradan dahil olan Engin Şef karakteri, sıradan bir yan rol olmaktan çok daha fazlasını vadediyor. İlk etapta Alya’nın komşusu olarak görülecek karakterin, ilerleyen bölümlerde geçmişten gelen sırlarla dizinin merkezine yerleşmesi bekleniyor.

İzleyici tarafında da şimdiden şu soru konuşuluyor: “Alya ile Engin arasında ne yaşandı?”

GEÇMİŞ HESAPLAR TEK TEK AÇILACAK

Dizinin son bölümlerinde karakterler arasındaki ilişkiler zaten gerilimli bir noktaya gelmişti. Engin Şef’in gelişiyle birlikte, özellikle Alya’nın geçmişine dair bilinmeyen detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Bu durum, sadece iki karakteri değil, dizideki diğer dengeleri de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Hikayenin yönü… biraz değişecek gibi.

MEHMET AYKAÇ’TAN YENİ PERFORMANS

Daha önce Kırgın Çiçekler, Bir Litre Gözyaşı, İyilik ve Kader Bağları gibi projelerde rol alan Mehmet Aykaç, bu kez daha gizemli ve derin bir karakterle ekranlara geliyor.

Oyuncunun performansı, dizinin takipçileri tarafından şimdiden yakından izleniyor.

GÜÇLÜ KADRO DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya ve Ferit Kaya gibi deneyimli isimler bulunuyor.

Engin Şef karakterinin gelişiyle birlikte, dizide yeni hikaye kapılarının açılması ve izleyici ilgisinin daha da artması bekleniyor.