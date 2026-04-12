KESİNTİ SAATLERİ AÇIKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 arasında Side Mahallesi genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

ÇALIŞMALARIN DETAYI PAYLAŞILDI

Kesintinin nedeni olarak Side İçmesuyu Deposu’nda yapılacak mekanik enstrüman değişimi, hat bağlantıları ve isale hattı arıza onarımı gösterildi. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde suyun daha önce verilebileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesintiden etkilenecek mahallede yaşayan vatandaşların su ihtiyacına karşı önlem almalarını istedi. Özellikle gün boyu sürecek kesinti nedeniyle depo ve stok yapılması öneriliyor.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Side’de bu tür altyapı çalışmalarının hız kazandığı, benzer planlı kesintilerin farklı bölgelerde de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.