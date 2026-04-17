Uşak’ın Eşme ilçesinde belediyeye yönelik “irtikap” soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Belediyede yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu.

Uşak’ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde belediyeye yönelik dikkat çeken bir operasyon yapıldı. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada toplam 6 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu, 1 şüphelinin ise halen arandığı bildirildi.

BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında operasyonu, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Başkan Tozan ile eşi dahil 5 şüpheli yakalandı. Aynı soruşturma çerçevesinde Eşme Belediyesi binasında arama yapıldığı ve bazı dijital materyallere el konulduğu aktarıldı. Bu aşamada savcılık dosyasındaki suçlamaların içeriğine ilişkin ayrıntılı resmi açıklama henüz paylaşılmış değil.

6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Dosyada Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Operasyonda bunlardan 5’i gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın seyri, emniyetteki işlemler ve savcılık ifadelerinden sonra daha netleşecek.

Soruşturmada geçen “irtikap”, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak haksız menfaat temin etmesi iddiasını içeren bir suçlama başlığı olarak biliniyor. Ancak soruşturma aşamasındaki bu süreç, tek başına kesinleşmiş suç anlamına gelmiyor. Dosyadaki iddiaların yargı sürecinde delillerle değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle haberin bu aşamasında, yalnızca resmi makamlarca duyurulan gözaltı ve arama bilgileri esas alınmalı.

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

Yılmaz Tozan, Eşme Belediyesi’nin resmi sayfasındaki özgeçmiş bilgilerine göre 1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eşme’de tamamladı. Ticaretle uğraşan Tozan, 2014 yılında CHP’den İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP adayı olarak Eşme Belediye Başkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre Tozan, oyların yaklaşık %54,58’ini aldı.