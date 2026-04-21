Alanya’da yabancı turist otel odasında ölü bulundu haberi, turizm bölgesinde sabah saatlerinde ortaya çıktı. Olay, Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde yaşandı.

OTEL PERSONELİ DURUMU FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Litvanya uyruklu Mindaugas Barsys (34), kaldığı odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları durumu kontrol etmek istedi. Odaya giren personel, Barsys’i hareketsiz şekilde yatarken buldu.

EKİPLER OLAY YERİNDE ÖLÜMÜ DOĞRULADI

İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ilk inceleme jandarma ekipleri tarafından yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Hayatını kaybeden turistin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Alanya’da otelde ölü bulunan yabancı turist olayıyla ilgili detayların, yapılacak otopsi ve soruşturma sonrası netleşmesi bekleniyor.