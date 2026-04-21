Antalya Serik’te tefecilik operasyonu detayları ortaya çıktı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tefecilik ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

TEFECİLİK AĞI TAKİBE ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. isimli şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 kişinin, yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şüphelilerin kurduğu sistem üzerinden çok sayıda kişiyi borçlandırdığı ve elde edilen gelirleri farklı yollarla sisteme soktuğu tespit edildi.

149 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 149 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında çok sayıda araç, arsa, tarla ve konut bulunduğu öğrenildi. Bu adımın, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistemden temizlenmesini önlemeye yönelik olduğu ifade edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Serik Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, Antalya’da tefecilik ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmaların sürdüğünü ve benzer operasyonların devam edebileceğini belirtti.