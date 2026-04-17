Alanya’da araç içinde işlenen cinayet sonrası serbest bırakılan şüpheli, el svap testinde barut izi çıkınca yeniden tutuklandı.

YENİ DELİL SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Alanya’da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay sonrası tutuklanan ancak kısa süre önce serbest bırakılan şüpheli Samet B. (33), yeni ortaya çıkan delil sonrası yeniden gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin el svap örneklerinde barut izine rastlandı. Bu bulgu üzerine savcılık harekete geçti ve şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi’nde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Samet B., tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

Olay, 12 Şubat’ta Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde araç içinde silahlı saldırı şeklinde gerçekleşti. Hafif ticari araca açılan ateş sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak (25) göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak süreç içinde şüphelilerden biri serbest bırakılmıştı.

Son gelişmeyle birlikte dosyada yeniden tutuklama kararı çıkarken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.