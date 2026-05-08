Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gezgin hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gezgin’in “Fuhuşa aracılık etmek” ile “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından yargılanması talep edildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU

Edinilen bilgilere göre hazırlanan iddianame ilgili mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava sürecinin başlayacağı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar kapsamında Mükremin Gezgin hakkında hapis cezası talep edildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Mükremin Gezgin, son dönemde hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle kamuoyunda gündem olmuştu.

Yargı sürecinin devam ettiği belirtilirken, mahkeme tarafından verilecek kararın ilerleyen süreçte netleşeceği ifade edildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, soruşturma aşamasında hazırlanan iddianamelerin suçun kesinleştiği anlamına gelmediğine dikkat çekerken, nihai kararın yargılama sonucunda mahkeme tarafından verileceğini belirtiyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada önümüzdeki günlerde dava takviminin netleşmesi bekleniyor.