Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konseri öncesinde trafik kazası geçirdiği yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Konuyla ilgili yapılan paylaşımların ardından gözler sanatçı cephesinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

İlk açıklama, sanatçının menajeri Kıvanç Şensoy'dan geldi. Şensoy, kamuoyunda dolaşıma giren trafik kazası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“TRAFİK KAZASI YOK, EVDE AYAĞINI BURKTU”

Yapılan açıklamaya göre Cengiz Kurtoğlu, evde ayağını burktuktan sonra ağrılarının devam etmesi üzerine hastaneye başvurdu.

Kontroller sırasında ayağında küçük bir çatlak olduğu tespit edilirken, durumun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı takip edildiği belirtildi.

Menajer Kıvanç Şensoy, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle kaza gibi bir durum yok, evde ayağını burktu. Ondan sonra ayağı ağrımaya başladı. Konya’da işi ve konseri vardı, konserde de o ağrısı devam etti. Bir gün sonra da geçmeyince ‘acaba bir şey mi var?’ diye hastaneye gösterdik. Küçük bir çatlak oluşmuş, kaza durumu yok. Haberler gerçeği yansıtmıyor.”

KONSER İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanatçının sağlık süreci nedeniyle Konya'da planlanan konser programının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Yeni konser tarihinin ise önümüzdeki günlerde organizasyon ekibi tarafından duyurulacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMA UYARISI

Yaşanan gelişme, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kurtoğlu'nun ekibi, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

İlk paylaşımlarda yer alan trafik kazası iddiasının gerçeği yansıtmadığı netlik kazanırken, sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi.