TÜRKİYE Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Air Badminton Türkiye Şampiyonası, 3-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında Alanya'da bulunan 23 Project Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, dört gün boyunca büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Plaj sporlarının son yıllarda yükselen branşlarından biri olarak dikkat çeken Air Badminton, Alanya'nın eşsiz sahil atmosferinde sporseverlerle buluştu. Deniz, kum ve sporun bir araya geldiği organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için renkli görüntülere sahne oluyor.

Şampiyona, dün saat 18.00'de düzenlenen açılış seremonisinin ardından oynanan grup müsabakalarıyla başladı. İlk günden itibaren yüksek tempolu karşılaşmaların yaşandığı organizasyonda sporcular, grup aşamasını başarıyla tamamlayarak eleme turlarına yükselmek için mücadele ediyor.

Şampiyona programı kapsamında grup karşılaşmalarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Organizasyonun final günü olan 6 Ağustos Perşembe akşamı düzenlenecek final karşılaşmalarının ardından saat 20.00'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle Türkiye şampiyonları belli olacak.

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun Alanya'nın spor turizmine önemli katkılar sunduğu belirtilerek, "Şampiyonaya katılacak tüm sporculara ve takımlara başarılar diliyoruz. Organizasyonun fair play ruhu içerisinde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ulusal düzeyde düzenlenen organizasyonun, Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma vizyonuna katkı sağlaması beklenirken, şampiyona boyunca çok sayıda sporcu, antrenör ve spor severin ilçede ağırlanacağı belirtildi. Alanya, bir kez daha spor turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu bu organizasyonla gözler önüne seriyor.