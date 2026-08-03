SAADET Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, enerji sektöründeki özelleştirme politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel kamu hizmetlerinin vatandaşların en temel hakları arasında yer aldığını belirten Sarıca, bu alanların ticari kazanç amacıyla yönetilmesinin toplumda ciddi mağduriyetlere yol açtığını savundu.

Özellikle enerji alanında yapılan özelleştirmelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıca, TEDAŞ başta olmak üzere ilgili enerji kurumlarının yeniden devlet bünyesine alınmasının kamu yararı açısından önemli olduğunu söyledi. Enerji güvenliğinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir konu olduğuna dikkat çeken Sarıca, bu alandaki hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesinin vatandaşın lehine olacağını dile getirdi.

Mevcut sistem nedeniyle vatandaşların yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını öne süren Sarıca, "Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar ticari kazanç kapısı değil, kamusal hizmet olarak görülmelidir. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere uygun şartlarda erişebilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında orman yangınlarına da değinen Hüseyin Sarıca, enerji altyapısının özellikle ormanlık alanlarda daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Olası yangın risklerinin azaltılması amacıyla elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarının düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini belirten Sarıca, ihtiyaç duyulan bölgelerde hatların yer altına alınmasının değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Sarıca, alınacak önlemlerin hem vatandaşların can ve mal güvenliğini artıracağını hem de doğal alanların korunmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, enerji politikalarının kamu yararı esas alınarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ilgili kurumları, altyapı yatırımlarını hızlandırmaya ve olası risklere karşı kalıcı çözümler üretmeye davet etti.