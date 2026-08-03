UZUN yıllar AK Parti Mahmutlar Mahalle Başkanlığı görevini yürüten Muhterem Anılgan, Gökbel Şenlikleri'nin ardından Alanya'nın yayla bölgelerinde yaşanan su ve elektrik kesintilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anılgan, altyapı sorunlarına tepki gösterirken hem yerel yönetimi hem de merkezi idareyi eleştiren ifadeler kullandı.

Festivalin başarılı geçtiğini ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Anılgan, etkinliğin ardından vatandaşların temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Yaylalarda su ve elektrik kesintilerinin kronik hale geldiğini savunan Anılgan, yaşanan mağduriyetlerin artık görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Su kesintilerine ilişkin değerlendirmesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Anılgan, elektrik kesintileri konusunda ise sorumluluğun yalnızca yerel yönetimlere yüklenemeyeceğini söyledi. "Sahilde olduğu gibi yaylada da su yok, sorumlu belli; CHP ve CHP'ye oy verenler diyelim. Bunun yanı sıra elektrik de yok. Bunun sorumluluğunu da mı CHP'ye yıksak diyeceğim de yemez" ifadelerini kullanan Anılgan, enerji altyapısındaki aksaklıklara dikkat çekti.

Elektrik arızalarına müdahalede yetersizlik yaşandığını öne süren Anılgan, "Dün TEDAŞ mı, CK mı kim bakıyorsa sahada bir tane bile personel yoktu. Bir mahallede beş tane elektrikçi vardı, vatandaş mahallenin arızasını kendi imkânlarıyla çözmeye çalışıyor" diyerek bakım ve onarım hizmetlerinin yetersiz kaldığını savundu.

Yaylalarda elektrik ve su abonelikleri konusunda da sorunlar yaşandığını dile getiren Anılgan, çok sayıda başvurunun sonuçlandırılmayı beklediğini belirtti. İlgili kurumlara çağrıda bulunan Anılgan, bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetinin sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda siyasetçilerin Gökbel ziyaretlerine de göndermede bulunan Anılgan, "Ha bu arada fotoğraf ve video paylaşımlarınızı takip ettim, yakışıklı ve güzelsiniz" sözleriyle eleştirisini ironik bir dille tamamladı. Açıklama, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.